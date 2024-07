PM Modi Austria Visit: प्रधानमंत्री के पहुंचने से पहले ऑस्ट्रिया में गूंजा 'मोदी है तो मुमकिन है', चासंलर और राष्ट्रपति से करेंगे मुलाकात

विनीत भारद्वाज ने कहा कि बहुत अच्छा लग रहा है कि 40 साल बाद कोई भारतीय प्रधानमंत्री यहां आ रहा है। हमें उम्मीद है कि दोनों देशों के बीच संबंध और मजबूत होंगे। मैं 3-4 देशों में रहा हूं। यहां प्रवासी भारतीयों का जो जुड़ाव मुझे महसूस होता है, वह एक अलग स्तर का है।

श्रद्धा अग्रवाल ने कहा कि मैं करीब 18 साल से ऑस्ट्रिया में रह रही हूं। सबसे पहले मैं पीएम मोदी को उनके तीसरे कार्यकाल के लिए बधाई देना चाहती हूं। ऑस्ट्रिया में मौजूद भारतीय समुदाय की ओर से हम उनका हार्दिक स्वागत करते हैं। वह अपने साथ ऊर्जा लेकर आते हैं। मैं बस इतना ही कहना चाहती हूं कि यह मोदी का जादू है। मोदी का जादू पूरी दुनिया में चल रहा है। मोदी है तो मुमकिन है।

Russia: Prime Minister Narendra Modi emplanes from Moscow, as he departs for Austria for the second leg of his visit.

Young members of the Indian diaspora in Austria, arrive in Vienna to welcome Prime Minister Narendra Modi.

Prime Minister Narendra Modi has departed from Moscow, Russia and is travelling to Austria where he will meet President Alexander Van der Bellen and hold talks…