डिजिटल डेस्क, मनीला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को फिलीपींस के सबसे पुराने गुरुद्वारे का दौरा किया और इसके पुनर्विकास के लिए आधारशिला रखने के कार्यक्रम का नेतृत्व किया।

फिलीपींस की तीन दिवसीय यात्रा पर गए पीएम मोदी ने कहा कि मनीला में स्थित, सौ साल से भी पुराने 'खालसा दीवान' गुरुद्वारे में जाकर वे बहुत धन्य महसूस कर रहे हैं। इस अवसर पर कई गणमान्य लोग मौजूद थे, जिनमें सीनेटर फ्रांसिस जोसेफ एस्कुडेरो और मनीला शहर के मेयर फ्रांसिस्को इस्को मोरनो शामिल थे।

खालसा दीवान गुरुद्वारा भारत और फिलीपींस के जीवंत संस्कृति का प्रतीक- पीएम मोदी विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा कि खालसा दीवान गुरुद्वारा एक सदी से भी अधिक समय से भारत और फिलीपींस के बीच जीवंत सांस्कृतिक और आपसी मानवीय संबंधों का प्रतीक रहा है।

सोमवार को, पीएम मोदी ने कहा कि यह गुरुद्वारा आध्यात्मिक महत्व का केंद्र है। सिख समुदाय ने वैश्विक स्तर पर अपनी पहचान बनाई- पीएम मोदी उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, 'गुरु साहिबानों की शिक्षाओं से प्रेरित होकर, सिख समुदाय ने वैश्विक स्तर पर अपनी पहचान बनाई है। वे दूसरे की सेवा करने और एक बेहतर दुनिया बनाने में हमेशा सबसे आगे रहे हैं।'

विदेश मंत्रालय के अनुसार, इस गुरुद्वारे की स्थापना मूल रूप से 1901 में हुई थी और 1903 में इसे औपचारिक रूप दिया गया। 1924 में इसे 'खालसा दीवान' के रूप में पंजीकृत किया गया था। फिलीपींस का सबसे पुराना गुरुद्वारा मंत्रालय ने कहा कि खालसा दीवान गुरुद्वारे को फिलीपींस का सबसे पुराना गुरुद्वारा होने का विशेष गौरव प्राप्त है। यह मनीला में सिख समुदाय और अन्य लोगों के लिए अपनी आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और परोपकारी गतिविधियों के माध्यम से एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।

पीएम मोदी का फिलीपींस दौरा पीएम मोदी सोमवार को फिलीपींस पहुंचे। वे यहां 23वें आसियान-भारत शिखर सम्मेलन और 21वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में भाग ले रहे हैं। इस यात्रा का उद्देश्य दक्षिण-पूर्व एशियाई और पूर्वी एशियाई देशों के साथ संबंधों को मजबूत करना और क्षेत्रीय तथा वैश्विक चुनौतियों पर चर्चा करना है।