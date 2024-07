PM Modi Austria Visit: 'भारत की ओर आकर्षित हो रहीं बड़ी कंपनियां', पीएम मोदी बोले- Make In India से दुनिया को मिल रहा लाभ

इस दौरान पीएम मोदी ने ऑस्ट्रियाई बिजनेस शेयरहोल्डर्स से भारत में तेजी से उभर रहे अवसरों पर गौर करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि भारत अगले कुछ वर्षों में दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है। पीएम मोदी ने व्यापार करने में आसानी को बेहतर बनाने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों पर जोर देते हुए कहा कि इससे बड़ी वैश्विक कंपनियां भारत की ओर आकर्षित हो रही हैं।

पीएम मोदी ने संबोधन में कहा कि भारत और ऑस्ट्रिया के बीच स्थापित स्टार्ट-अप ब्रिज के उचित परिणाम मिलेंगे। इस संबंध में उन्होंने सुझाव दिया कि दोनों देशों को एक साथ आना चाहिए और एक संयुक्त हैकथॉन का आयोजन करना चाहिए। उन्होंने देश में डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर की सफलता और कनेक्टिविटी और लॉजिस्टिक्स में सुधार के लिए किए गए उपायों के बारे में बात की।

PM Narendra Modi and Chancellor of Austria, Karl Nehammer, jointly addressed a group of leading Austrian and Indian CEOs from diverse sectors including infrastructure, automobile, energy, engineering and start-ups today.

