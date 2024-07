PM Modi in Austria: रूस यात्रा के बाद ऑस्ट्रिया पहुंचे पीएम मोदी, भारतीय समुदाय के सदस्यों से करेंगे संवाद

#WATCH | Prime Minister Narendra Modi arrives at the hotel Ritz-Carlton in Vienna, Austria; greets members of the Indian diaspora at the hotel pic.twitter.com/alepT9XZC4 — ANI (@ANI) July 9, 2024

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑस्ट्रिया गणराज्य के संघीय चांसलर कार्ल नेहमर द्वारा आयोजित रात्रिभोज के लिए पहुंचे। उन्होंने यहां प्रवासी भारतीयों का भी अभिनंदन किया।

Vienna, Austria | Prime Minister Narendra Modi arrives for dinner hosted by the Federal Chancellor of the Republic of Austria Karl Nehammer He also greeted members of the Indian diaspora here

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के होटल रिट्ज-कार्लटन पहुंचने पर ऑस्ट्रियाई कलाकारों ने उनका स्वागत करते हुए 'वंदे मातरम' गाया।

पीएम मोदी के सामने वंदे मातरम गाने वाले ग्रुप और ऑर्केस्ट्रा की ऑस्ट्रियाई कलाकार एंटोनिया ने कहा कि उनके (पीएम मोदी) सामने प्रदर्शन करना हमारे लिए एक खूबसूरत पल था। वह एक दोस्त की तरह हमारे पास आए और हमसे बातचीत की।

Vienna | Antonia, an Austrian artist from the choir and orchestra that sang Vande Mataram infront of PM Modi, says, "...It was a beautiful moment for us to perform in front of him...He came to us like a friend and interacted with us..."