दो दिवसीय दौरे पर फिलीपींस पहुंचे पीएम मोदी, आसियान और ईस्ट एशिया समिट में लेंगे हिस्सा

डिजिटल डेस्क, मनीला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दो दिवसीय दौरे पर फिलीपींस पहुंच गए हैं। यहां पीएम मोदी दो महत्वपूर्ण शिखर सम्मेलनों में हिस्सा लेंगे। मनीला अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री मोदी का भव्य स्वागत हुआ।

पीएम मोदी मंगलवार को 23वें आसियान-भारत शिखर सम्मेलन और 21वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। वह फिलीपींस के राष्ट्रपति फर्डिनेंड आर मार्कोस जूनियर के निमंत्रण पर फिलीपींस पहंचे हैं।

समुद्री सुरक्षा एवं आर्थिक सहयोग को नई ऊंचाइयां मिलेंगी

पीएम मोदी की इस यात्रा से भारत-आसियान और समुद्री सुरक्षा एवं आर्थिक सहयोग को नई ऊंचाइयां मिलने की पूरी उम्मीद है। वह 17 नवंबर को आधिकारिक तौर पर आसियान-भारत शिखर सम्मेलन और पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे।