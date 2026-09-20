Language
सब्सक्राइब करें
फोकस
विज्ञापन हटाएंसिर्फ खबर पढ़ें

ऑस्ट्रेलिया: ग्रेट व्हाइट शार्क के हमले में तैराक की मौत, शार्क को मारने का ऑर्डर

By Digital Desk Edited By: Naveen Kumar
Published: Sun, 20 Sep 2026 06:04 PM (IST)

ऑस्ट्रेलिया के पर्थ में सोरेंटो बीच पर 63 वर्षीय तैराक ग्रेग ओ'नील की शार्क के हमले में मौत हो गई। ...और पढ़ें

(यह तस्वीर एआई द्वारा जनरेट की गई है)

(यह तस्वीर एआई द्वारा जनरेट की गई है)

timer icon

समय कम है?

जानिए मुख्य बातें और खबर का सार एक नजर में

संक्षेप में पढ़ें

डिजिटल डेस्क, कैनबरा। ऑस्ट्रेलिया के पर्थ में शुक्रवार की सुबह सोरेंटो बीच पर शार्क के हमले में 63 साल के तैराक ग्रेग ओ'नील की जान चली गई। बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक, इस हादसे के तुरंत बाद पुलिस ने नावों और हेलीकॉप्टरों के जरिए उन्हें ढूंढने की काफी कोशिश की, लेकिन बदकिस्मती से उनका शव अभी तक बरामद नहीं हो सका है।

इस भयानक घटना के बाद प्रशासन पूरी तरह अलर्ट पर है और हमलावर शार्क की तलाश की जा रही है। सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए राज्य के सभी समुद्री तटों को कम से कम रविवार तक के लिए बंद कर दिया गया है।

एबीसी ऑस्ट्रेलिया के अनुसार, एक आधिकारिक बयान में पीड़ित परिवार ने कहा कि हमारा परिवार इस भयानक घटना से गहरे सदमे और दुख में है। हमने एक पिता, होने वाले दादा, भाई, चाचा, पति और एक बेहतरीन दोस्त ग्रेग जेम्स ओ'नील को खो दिया है।

उन्होंने आगे कहा कि वह एक बेहद उदार और समर्पित पारिवारिक व्यक्ति थे, जिन्होंने अपने बच्चों को असीम प्यार, देखभाल और आगे बढ़ने के अवसर दिए। ग्रेग को समुद्र से बेहद लगाव था और उन्हें एक जुनूनी तैराक, खेल प्रेमी, समर्पित कर्मचारी और एक मजाकिया इंसान के रूप में जाना जाता था।

किनारे से महज 15 मीटर की दूरी पर हुआ हमला

ग्रेग ओ'नील जल्द ही दादा बनने वाले थे, अपने एक करीबी दोस्त के साथ अपनी नियमित तैराकी के लिए गए हुए थे। तभी तट से लगभग 15 मीटर की दूरी पर एक विशाल 'ग्रेट व्हाइट शार्क' ने उन पर जानलेवा हमला कर दिया। समुद्र तट पर मौजूद लोगों ने इस खौफनाक मंजर को अपनी आंखों से देखा।

उनके साथ तैर रहा उनका साथी इस हमले में बाल-बाल बच गया। हालांकि, वह इस घटना से गहरे सदमे में है और उसने वहां मौजूद लोगों को बताया कि वह अपने दोस्त को बचाने में खुद को पूरी तरह से असहाय महसूस कर रहा था।

इस घटना के बाद एक अप्रत्याशित कदम उठाते हुए, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की मत्स्य पालन मंत्री जैकी जार्विस ने शार्क को पकड़कर मारने के आदेश पर हस्ताक्षर किए हैं। यह फैसला जल पुलिस द्वारा शार्क को देखे जाने और हमले में शामिल शार्क के रूप में उसकी स्पष्ट रूप से पहचान किए जाने के बाद लिया गया।

क्यों लिया गया यह विवादित फैसला?

न्यूयॉर्क पोस्ट के अनुसार, ऑस्ट्रेलिया में 'कैच-एंड-किल' आदेशों को काफी विवादित माना जाता है, क्योंकि ग्रेट व्हाइट शार्क एक संरक्षित प्रजाति की श्रेणी में आती हैं।

हालांकि, मंत्री जार्विस ने स्पष्ट किया कि सरकार ने यह सख्त कदम हमले की गंभीरता, लोगों की सुरक्षा को लेकर बने खतरे और कोरोनर यानी जांच अधिकारी के लिए सबूत जुटाने की आवश्यकता को देखते हुए उठाया है।

राज्य के अधिकारियों ने बताया कि पिछले लगभग एक दशक में इस क्षेत्र में जारी किया गया यह पहला किल ऑर्डर है। इसके साथ ही अधिकारियों ने जनता को आश्वस्त किया है कि व्यापक स्तर पर शार्क को मारने की कोई योजना नहीं बनाई जा रही है।

यह भी पढ़ें- इमरान खान को बचाने के लिए उतरे 7 ऑस्ट्रेलियाई कप्तान, विदेश मंत्री को लेटर लिखकर की खास अपील

यह भी पढ़ें- ऑस्ट्रेलिया से अमेरिका ले जाए जा रहे F-35 फाइटर जेट के पुर्जे पहुंच गए हांगकांग, रिपोर्ट में दावा