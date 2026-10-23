पेरिस में अंधाधुंध फायरिंग में एक की मौत और कई घायल, हमलावर दबोचा गया

डिजिटल डेस्क, पेरिस। पेरिस के उपनगर में गोलीबारी हुई जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई और तीन अन्य लोग घायल हो गए हैं। पुलिस ने घटना की सूचना दी।

फ्रांसीसी ब्रॉडकास्टर ने दी जानकारी

फ्रांसीसी ब्रॉडकास्टर ने सूत्रों के हवाले से बताया कि शुक्रवार को पेरिस के पास एक उपनगर की सड़क पर हुई गोलीबारी में एक व्यक्ति की मौत हो गई और तीन लोग घायल हुए हैं।

पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया

गोलीबारी के आरोपी को यवेलिन्स विभाग के कॉइनिएरेस इलाके से गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस के मुताबिक हमले के पीछे का कारण अभी स्पष्ट नहीं हुआ है।

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