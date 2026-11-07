डिजिटल बैंक के डूबने से पराग्वे की आधी आबादी के पास नहीं बचे पैसे, राष्ट्रपति नजरबंद

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। पराग्वे की लगभग आधी आबादी को सेवाएं देने वाला एक बैंक डूब गया है, जिससे लाखों ग्राहकों के लिए अपनी बचत निकालना मुश्किल हो गया है और सार्वजनिक धन खतरे में पड़ गया है।

राष्ट्रपति सैंटियागो पेना, जो पहले आइएमएफ में अर्थशास्त्री रह चुके हैं, के खिलाफ महाभियोग चलाया गया है और उन्हें नजरबंद (हाउस अरेस्ट) कर दिया गया है।

पराग्वे में वित्तीय और राजनीतिक संकट

तेजी से बढ़ने वाले इस डिजिटल बैंक के डूबने से पराग्वे वित्तीय और राजनीतिक संकट में घिर गया है। 65 लाख की आबादी वाले इस देश में लगभग 30 लाख ग्राहक अपनी बचत तक नहीं पहुंच पा रहे हैं।