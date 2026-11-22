डिजिटल डेस्क, रोम। इटली के जाने-माने कारोबारी, ज्वेलरी डिजाइनर और लग्जरी ब्रांड बुल्गारी के लंबे समय तक चेयरमैन रहे पाओलो बुल्गारी का 89 वर्ष की आयु में निधन हो गया है।

कंपनी ने शनिवार को यह जानकारी दी। समाचार एजेंसी एएनआई के अनुसार, फिलहाल उनके निधन के कारणों का खुलासा नहीं किया गया है।

साल 1937 में रोम में जन्मे पाओलो बुल्गारी कंपनी के संस्थापक सोतिरियो बुल्गारी के पोते थे। वे 1984 से बुल्गारी ग्रुप के चेयरमैन के पद पर कार्यरत थे और उन्होंने इस लग्जरी ब्रांड को वैश्विक पहचान और सफलता दिलाने में अहम भूमिका निभाई।

उन्होंने साल 1960 में अपने पिता के साथ पारिवारिक व्यवसाय में कदम रखा था। फैशन हाउस के मुताबिक, उन्होंने बेशकीमती रत्नों की अपनी समझ को निखारा और उस कलात्मक शैली को विकसित किया, जो आगे चलकर बुल्गारी की खास पहचान बनी।

कंपनी और LVMH के प्रमुख ने दी श्रद्धांजलि सोशल मीडिया पर उनके निधन की जानकारी देते हुए बुल्गारी के प्रवक्ता ने गहरा दुख जताया। कंपनी ने कहा कि पाओलो एक सच्चे रचनात्मक व्यक्तित्व थे, जिन्होंने अपने काम के साथ-साथ युवा डिजाइनरों की प्रतिभा को निखारने में अपना पूरा दिल लगा दिया। उनकी यह रचनात्मक प्रेरणा आने वाली पीढ़ियों को भी प्रेरित करती रहेगी।