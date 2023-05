Nepal PM India Visit: चार दिवसीय दौरे पर भारत आएंगे नेपाली पीएम प्रचंड, कई समझौतों पर लगेगी मुहर

नई दिल्ली, ऑनलाइन डेस्क। नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल 'प्रचंड' चार दिवसीय दौरे पर भारत आएंगे। दरअसल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निमंत्रण पर प्रचंड 30 मई से 3 जून तक भारत की आधिकारिक यात्रा पर रहेंगे। इस बात की जानकारी विदेश मंत्रालय की ओर से दी गई है।

Prime Minister of Nepal Pushpa Kamal Dahal 'Prachanda', will be on an official visit to India from 31 May to 03 June at the invitation of Prime Minister Narendra Modi. This will be the first bilateral visit abroad by Nepal PM after assuming office in December 2022.