डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। नेपाल की एक शिक्षिका का बच्चों के साथ डांस करने का वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर खूब देखा जा रहा है। इस वीडियो में नेपाल की शिक्षिका अपने स्कूल की बच्चियों के साथ भारतीय गानों पर डांस कर रही हैं।

बैकग्राउंड में जो गाना बज रहा है वो 'दिलरुबा दिलनशीं' गाना है इसी पर बच्चे खूब मस्ती भरे अंदाज में डांस कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर लोग इसे देख कर खूब आनंद ले रहे हैं। लोग इस डांस में शिक्षिका के एनर्जी और बच्चों की मस्ती भरे अंदाज में डांस की खूब चर्चा कर रहे हैं।

कौन हैं ये शिक्षिका सीमा नाम की यह शिक्षिका नेपाल के चितवन जिले में स्थित 'एवरेस्ट एकेडमी पदमपोखरी' में पढ़ाती हैं। उन्होंने यह डांस वीडियो अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर किया है, जहां वे अक्सर अपने छात्रों के साथ डांस करते हुए वीडियो पोस्ट करती रहती हैं।

शिक्षिका के डांस को फॉलो कर रहे बच्चे इस वीडियो के शूटिंग लोकेशन की बात करें तो ये स्कूल के अंदर नहीं शूट किया गया है बल्कि ये बाहर सड़क पर शूट किया गया है। इसमें सीमा को हरे और नीले रंग की स्कूल यूनिफॉर्म पहने बच्चों के एक समूह के साथ डांस करते हुए देखा जा सकता है।