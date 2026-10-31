प्रेस स्वतंत्रता पर प्रहार: मीडिया संस्थानों में घुसी नेपाल पुलिस, कई वरिष्ठ पत्रकारों को हिरासत में लिया

एएनआई, काठमांडू। नेपाल पुलिस ने शुक्रवार को अलग-अलग मीडिया संस्थानों के न्यूजरूम में जाकर पत्रकारों को हिरासत में लिया, हालांकि बाद में उन्हें रिहा कर दिया गया। पुलिस का कहना था कि समाचार सामग्री को लेकर पूछताछ के लिए उन्हें हिरासत में लिया गया था।

यह कार्रवाई दैनिक नया पत्रिका की उस खबर के एक दिन बाद हुई, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस हरि प्रसाद फुयाल और कथित बिचौलिये इनाम सपकोटा के बीच वाट्सएप वार्ता का ब्योरा दिया गया था। सपकोटा पर आरोप है कि उसने सरकारी संस्थानों को प्रभावित करने के लिए प्रभावशाली लोगों से अपने संबंधों का इस्तेमाल किया। सबसे पहले सादे कपड़ों में पुलिसकर्मी नेपाल प्रेस (ऑनलाइन पोर्टल) के न्यूजरूम में दाखिल हुए और पत्रकार बिश्वमणि सुबेदी को पूछताछ के लिए अपने साथ ले गए। उन्हें देर शाम रिहा कर दिया गया। शाम को पुलिसकर्मी पत्रकार नवराज मैनाली की तलाश में नया पत्रिका दैनिक के मुख्यालय पहुंचे।