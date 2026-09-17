नेपाल त्रासदी में लापता लोगों की संख्या 6 हजार के पार, 2 हाइड्रो-पावर टनल से मिले 10 शव; अब तक क्या-क्या हुआ?

डिजिटल डेस्क, काठमांडू। नेपाल में 26 अगस्त को अचानक आई बाढ़ ने ऐसी तबाही मचाई कि 22 दिन बाद भी लापता लोगों का पता नहीं लगाया जा सका है। वहीं अभी भी मलबे में दबे शव निकल रहे हैं।

इस आपदा में लापता हुए लोगों की संख्या 6,000 के पार पहुंच गई है। प्रभावित जिलों में दोबारा जांच के बाद लापता लोगों की लिस्ट में करीब 1,000 और नाम जोड़े गए हैं।

नेपाल में अभी भी छह हजार से ज्यादा लोग लापता

नेपाल ने बुधवार को 26 अगस्त की बाढ़ में लापता लोगों की संख्या 5,179 से बढ़ाकर 6,150 कर दी। आपदा प्राधिकरण के प्रवक्ता शांति महत ने कहा, 'हम जिला कार्यालयों से लापता लोगों के बारे में जानकारी इकट्ठा कर रहे थे और जांच के बाद डेटा को अपडेट किया है।'

नेपाल में अब तक कुल 1,403 लोगों की मौत हुई है और 6,150 लापता हैं, जबकि तिब्बत में 43 मौतें और 519 लोगों के लापता होने की खबर है। इस तरह कुल मिलाकर 1,446 लोगों की मौत हुई और कम से कम 6,669 लोग लापता हैं। लापता लोगों में करीब 189 भारतीय शामिल हैं।

हाइड्रो-पावर टनल से मिले 10 शव नेपाल में जिस दौरान बाढ़ आई, तब करीब 12 हाइड्रोपावर प्रोजेक्ट्स चल रहे थे। बाढ़ के बाद इन प्रोजेक्ट्स की टनल में हजारों मजदूर फंस गए। आपदा के बाद से ही राहत और बचाव कार्य शुरू किया गया।