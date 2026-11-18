डिजिटल डेस्क, वाशिंगटन। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के अंतरिक्षयान वायजर-1 ने एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। यह अंतरिक्ष में और प्रवेश करते हुए धरती से एक प्रकाश-दिवस की दूरी तक पहुंच गया है। यह ऐसा रिकार्ड है, जहां धरती से भेजा गया कोई दूसरा अंतरिक्षयान नहीं पहुंचा है।

नासा के अनुमान के अनुसार, यह अंतरिक्षयान बुधवार की सुबह 5:16 बजे पृथ्वी से एक प्रकाश-दिवस की दूरी पर पहुंच गया। प्रकाश 24 घंटे में जितनी दूरी तय करता है, उसे प्रकाश-दिवस कहते हैं। यह दूरी करीब 16 अरब मील (26 अरब किलोमीटर) है।

वायजर-1 को 49 साल पहले 1977 में लांच किया गया था। इस अंतरिक्षयान के लिए 26 अरब किलोमीटर से ज्यादा की यह दूरी वाकई हैरान कर देने वाली है। कैलिफोर्निया स्थित नासा की जेट प्रोपल्शन लेबोरेटरी के अधिकारियों को यान से संकेत मिलने और उसके इस दूरी तक पहुंचने की पुष्टि होने के लिए करीब एक दिन इंतजार करना होगा।

उन्होंने इस उपलब्धि पर चर्चा के लिए गुरुवार को एक कार्यक्रम आयोजित किया है। वायजर प्रोजेक्ट की मैनेजर सुजैन डोड ने कहा, 'एक प्रकाश-दिवस की दूरी तक पहुंचना अद्भुत उपलब्धि है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि इसे देख पाऊंगी।'