म्यांमार की सेना का बड़ा एक्शन, विद्रोहियों के मुख्य कमांड मुख्यालय सहित 10 ठिकानों पर जमाया कब्जा

डिजिटल डेस्क, बैंकाक। म्यांमार की सेना ने देश के दक्षिणी हिस्से में प्रतिरोध करने वाले गुटों के एक मुख्य कमांड मुख्यालय और 10 अन्य ठिकानों पर कब्जा कर लिया है।

गृहयुद्ध के दौरान सेना की यह एक नई कामयाबी है, क्योंकि वह उन इलाकों पर फिर से नियंत्रण पाना चाहती है, जो लंबे समय से विद्रोही गुटों के कब्जे में हैं।

मोन राज्य और बागो क्षेत्र की सीमा के पास जंगलों में स्थित इन ठिकानों पर सेना का कब्जा, लोकतंत्र समर्थक सशस्त्र समूहों और सेना से लड़ रहे जातीय मिलिशिया के लिए बड़ा झटका है।

इस कब्जे की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हो सकी है, क्योंकि सेना पत्रकारों को इस इलाके में जाने की अनुमति नहीं देती है, लेकिन इस दावे को किसी ने चुनौती भी नहीं दी है।

सेना समर्थित सरकार, जिसने इस साल की शुरुआत में विवादित चुनावों के बाद अप्रैल में सत्ता संभाली थी, ने हाल के महीनों में अपनी गतिविधियां तेज कर दी हैं।

वह जमीनी कार्रवाई और हवाई हमलों के जरिए उन इलाकों को वापस अपने नियंत्रण में लेने की कोशिश कर रही है, जो पीपल्स डिफेंस फोर्स और उन जातीय मिलिशिया समूहों के कब्जे में हैं, जो दशकों से ज्यादा स्वायत्तता के लिए केंद्रीय सरकार से लड़ रहे हैं।