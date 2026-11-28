डिजिटल डेस्क, नेपीडा। म्यांमार की सेना ने मध्य मग्वाय क्षेत्र के विद्रोही-नियंत्रित गांव में एक स्कूल और मठ पर हवाई हमला बोला, जिसमें 30 लोग मारे गए। मरने वालों में कई स्कूली छात्र शामिल हैं।

हमले में 500 पाउंड के चार बम, 12 तोप के गोले और सात सुसाइड ड्रोन का इस्तेमाल किया गया। यह हमला इंटरनेशनल कोर्ट आफ जस्टिस के उस फैसले के एक हफ्ते बाद हुआ है, जिसमें कहा गया था कि म्यांमार ने 2017 में रोहिंग्या अल्पसंख्यक समुदाय के खिलाफ नरसंहार किया था।

गुरुवार दोपहर तीन बजे (स्थानीय समयानुसार) के आसपास, सिनबाउंगवे टाउनशिप में एक स्कूल और मठ परिसर को निशाना बनाया गया। उस समय वहां एक समारोह आयोजित किया जा रहा था। स्थानीय प्रत्यक्षदर्शी और विपक्षी नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट के एक प्रवक्ता ने पुष्टि की कि हवाई हमले किए गए और तोप के गोले दागे गए।

इससे नौ विद्रोही लड़ाकों के अलावा, 20 से अधिक आम नागरिक (जिनमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल) मारे गए। बमबारी के समय उस इलाके में कोई सक्रिय संघर्ष नहीं चल रहा था। हमले को लेकर शनिवार दोपहर तक सेना की ओर से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया। म्यांमार सरकार ने भी टिप्पणी के अनुरोध पर तुरंत कोई जवाब नहीं दिया।