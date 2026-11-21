डिजिटल डेस्क, मेक्सिको सिटी। मेक्सिको के कुख्यात ड्रग माफिया और अमेरिकी जांच एजेंसी FBI की मोस्ट वांटेड लिस्ट में शामिल फाउस्टो इसिड्रो मेजा फ्लोरेस उर्फ एल चापो इसिड्रो को एक बड़े ऑपरेशन के बाद गिरफ्तार कर लिया गया है।

शुक्रवार को उत्तरी सिनालोआ प्रांत के गुआसावे शहर में मेक्सिकन सेना के इस बड़े ऑपरेशन के दौरान पूरे इलाके में युद्ध जैसे हालात बन गए। हालांकि, मेक्सिको के अधिकारियों ने अभी तक उसकी गिरफ्तारी की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है।

हेलीकॉप्टर से बरसी गोलियां बता दें कि मेजा फ्लोरेस 'मेजा-फ्लोरेस क्रिमिनल ऑर्गनाइजेशन' यानी 'लॉस माजातलेकोस' गिरोह का सरगना है। शुक्रवार को जब मेक्सिकन सेना उसे पकड़ने के लिए गुआसावे पहुंची, तो हथियारबंद बदमाशों और सुरक्षाबलों के बीच भीषण गोलीबारी शुरू हो गई।

सोशल मीडिया पर सामने आए वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि शहर के ऊपर मंडराते सुरक्षाबलों के ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर से जमीन पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई जा रही हैं। मुठभेड़ के दौरान शहर में कई वाहनों को आग के हवाले कर दिया गया। स्थानीय प्रशासन ने भी पुष्टि की है कि शहर में संघीय सुरक्षाकर्मियों पर हमला किया गया है।

गोलीबारी से दहला स्टेडियम शहर में अचानक हुई इस भारी गोलीबारी का असर आम जनजीवन पर भी पड़ा। गुआसावे के कुरोदा पार्क स्टेडियम में उस वक्त 2026 लीगा मेक्सिकाना यानी मेक्सिको की समर प्रोफेशनल बेसबॉल लीग का मुकाबला चल रहा था। गोलियों की आवाज सुनते ही खिलाड़ियों और दर्शकों में दहशत फैल गई, जिसके बाद सुरक्षा कारणों से मैच को बीच में ही रोकना पड़ा।

कौन है 'एल चापो इसिड्रो'? अमेरिकी जांच एजेंसी FBI के मुताबिक, मेजा फ्लोरेस अमेरिका में बड़े पैमाने पर हेरोइन, मेथामफेटामाइन, कोकीन, फेंटानिल और गांजे की तस्करी के लिए जिम्मेदार है। अमेरिका ने उसकी गिरफ्तारी की सूचना देने वाले को 50 लाख डॉलर यानी करीब 42 करोड़ रुपये का इनाम देने की घोषणा कर रखी थी। उस पर साल 2012 और 2019 में ड्रग तस्करी और अवैध हथियार रखने के मामले दर्ज किए गए थे।

'अल चापो' से भी ली थी टक्कर अमेरिकी ट्रेजरी विभाग के अनुसार, मेजा फ्लोरेस के कार्टेल की कुख्यात ड्रग लॉर्ड जोआकिन 'एल चापो' गुजमैन के सिनालोआ कार्टेल के साथ बेहद खूनी गैंगवार रही है। इसके बाद इसका दबदबा बढ़ता गया।