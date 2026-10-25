इजरायल चुनाव से पहले वेस्ट बैंक में सेना की बड़ी कार्रवाई, ढहाए गए सैकड़ों मकान; 40 फलस्तीनी गिरफ्तार

डिजिटल डेस्क, यरुशलम। इजरायल में मंगलवार को होने वाले संसदीय चुनाव के मतदान से पहले वेस्ट बैंक के हेब्रान शहर में इजरायली सेना की कार्रवाई जारी है।

इस कार्रवाई में अभी तक सैकड़ों मकान ढहाए जा चुके हैं और 2,200 लोग विस्थापित किए जा चुके हैं। कार्रवाई में 40 फलस्तीनी गिरफ्तार किए गए हैं जिनके फलस्तीनी सशस्त्र संगठन हमास और इस्लामिक जिहाद से जुड़े होने का शक है। यह कार्रवाई शुक्रवार को हेब्रान में दो इजरायली सैनिकों के मारे जाने के बाद शुरू हुई है।

इजरायल में 27 अक्टूबर को मतदान मंगलवार को होने वाले मतदान में भाग लेने के लिए अमेरिका और अन्य देशों में रहने वाले दसियों हजार इजरायली इजरायल जाने की तैयारी में हैं। इनमें से हजारों वहां पहुंच भी चुके हैं। यह जानकारी इजरायल में लोकतंत्र को बढ़ावा देने वाली अमेरिकी संस्था एआइडी ने दी है।