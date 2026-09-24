भूकंप के तेज झटकों से तुर्किए में घबराए लोग, 10 किमी गहराई में था केंद्र

डिजिटल डेस्क, अंकारा। यूरोपियन-मेडिटेरेनियन सिस्मोलॉजिकल सेंटर (EMSC) ने बताया कि गुरुवार को पूर्वी तुर्किए इलाके में 5.5 तीव्रता का भूकंप आया। भूकंप की गतिविधियों पर नजर रखने वाली इस एजेंसी ने बताया कि भूकंप की गहराई 10 किलोमीटर (लगभग 6.2 मील) थी।

इतनी कम गहराई का मतलब है कि सतह पर झटके ज्यादा तेज महसूस होते हैं, जबकि उतनी ही तीव्रता वाले गहरे भूकंपों में झटके कम तेज होते हैं।

संवेदनशील इलाकों में से एक

पूर्वी तुर्किए दुनिया के सबसे ज्यादा भूकंप-संवेदनशील इलाकों में से एक है। यहां से ईस्ट एनाटोलियन फॉल्ट गुजरती है और यह एनाटोलियन, अरेबियन और यूरेशियन टेक्टोनिक प्लेटों की सीमा के पास स्थित है।

विनाशकारी भूकंपों का इतिहास

इस इलाके में विनाशकारी भूकंपों का लंबा इतिहास रहा है। इनमें सबसे प्रमुख फरवरी 2023 में कहरामनमारस प्रांत में आया भूकंप था, जिसमें अकेले तुर्किए में 53,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी और यह सदी के सबसे घातक भूकंपों में से एक माना जाता है।