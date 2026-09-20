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पापुआ न्यू गिनी में भूकंप के तेज झटके, जमीन से 114 किलोमीटर नीचे रहा केंद्र

By Digital Desk Edited By: Deepak Gupta
Published: Sun, 20 Sep 2026 04:06 PM (IST)

पापुआ न्यू गिनी में 6.1 तीव्रता का भूकंप आया, जिसका केंद्र जमीन से 114 किलोमीटर नीचे था। जर्मन रिसर्च सेंटर ...और पढ़ें

पापुआ न्यू गिनी में भूकंप के तेज झटके। (रॉयटर्स)

पापुआ न्यू गिनी में भूकंप के तेज झटके। (रॉयटर्स)

HighLights

  1. पापुआ न्यू गिनी में 6.1 तीव्रता का शक्तिशाली भूकंप आया।

  2. भूकंप का केंद्र जमीन से 114 किलोमीटर नीचे था।

  3. फिलहाल किसी भी तरह के जान-माल के नुकसान की खबर नहीं।

डिजिटल डेस्क, पोर्ट मोरेस्बी। पापुआ न्यू गिनी इलाके में 6.1 तीव्रता का भूकंप आया है। जर्मन रिसर्च सेंटर फॉर जियोसाइंसेज के मुताबिक, भूकंप 114 किलोमीटर की गहराई पर आया। अभी तक किसी के हताहत होने या नुकसान की कोई खबर नहीं है।

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