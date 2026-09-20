पापुआ न्यू गिनी में भूकंप के तेज झटके, जमीन से 114 किलोमीटर नीचे रहा केंद्र

डिजिटल डेस्क, पोर्ट मोरेस्बी। पापुआ न्यू गिनी इलाके में 6.1 तीव्रता का भूकंप आया है। जर्मन रिसर्च सेंटर फॉर जियोसाइंसेज के मुताबिक, भूकंप 114 किलोमीटर की गहराई पर आया। अभी तक किसी के हताहत होने या नुकसान की कोई खबर नहीं है।

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