पेरू में टेकऑफ से ठीक पहले फ्लाइट के इंजन में लगी आग, तकनीकी जांच के आदेश जारी

डिजिटल डेस्क, लीमा। पेरू के पियुरा के लिए उड़ान भरने वाली LATAM एयरलाइंस की एयरबस में A320 के इंजन में आग लग गई। यह हादसा 19 अक्टूबर को लीमा के जॉर्ज शावेज इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हुआ।

कैसे हुआ हादसा?

विमान LA2302 में अचानक तकनीकी खराबी आ गई, जिसके चलते विमान के बाएं इंजन से आग की लपटें और घना धुआं निकलने लगा। सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया और किसी के घायल होने की कोई खबर नहीं है।