कोरियाई युद्ध के सात दशक बाद मिला बिछड़ा परिवार, तीसरे देश में गले मिले उत्तर और दक्षिण कोरिया के दो रिश्तेदार

डिजिटल डेस्क, सियोल। कोरियाई युद्ध ने दशकों तक एक परिवार को बांट दिया, लेकिन बिछड़े परिवार के दो सदस्य आखिरकार सितंबर में एक दूसरे से मिले। दोनों की मुलाकात तीसरे देश में सितंबर में हुई। यह स्पष्ट नहीं है कि किस देश में मुलाकात हुई और उत्तर कोरिया का व्यक्ति तीसरे देश कैसे पहुंचा।

गौरतलब है कि 1950 से 1953 के कोरियाई युद्ध ने लाखों परिवारों को एक-दूसरे से अलग कर दिया था। दोनों देशों के बीच तकनीकी रूप से युद्ध समाप्त नहीं हुआ है, केवल युद्धविराम है। दोनों कोरियाई देशों के आम लोगों के बीच डाक, फोन या सीधे संवाद का कोई अन्य माध्यम नहीं है।

दरअसल उत्तर कोरिया के एक व्यक्ति ने दक्षिण कोरिया के एकीकरण मंत्रालय से दक्षिण कोरिया में रहने वाले अपने मामा को खोजने के लिए मदद मांगी। दक्षिण कोरिया में रह रहे उत्तर कोरियाई शरणार्थी के माध्यम से यह अनुरोध दक्षिण कोरियाई सरकार तक पहुंचा।

मंत्रालय ने रिकार्ड से पता लगाया कि उत्तर कोरियाई व्यक्ति ने के मामा की 30 साल पहले ही मृत्यु हो चुकी है। इसके बाद उनके परिवार की तलाश शुरू की गई और एक रिश्तेदार का पता चला, जो सियोल के पास ग्योंगगी प्रांत में रहते हैं।