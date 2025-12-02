बांग्लादेश: खालिदा जिया की हालत गंभीर, इलाज में चीनी डॉक्टर भी जुटे

Language
    By Neha Singh Edited By: Neha Singh
    Updated: Tue, 02 Dec 2025 06:05 PM (IST)

    बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया की हालत गंभीर है, जिसके चलते उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया है। उनके इलाज में चीनी डॉक्टरों की टीम मदद कर रह

    डिजिटल डेस्क, ढाका। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया की हालत गंभीर बनी हुई है। उनके उपचार में चीन के डाक्टरों की एक टीम भी मदद कर रही है। ब्रिटेन से भी चिकित्सा विशेषज्ञों की एक टीम आने वाली है। 80 वर्षीय खालिदा की गंभीर स्थिति को देखते हुए ढाका के उस निजी अस्पताल के चारों ओर सुरक्षा बढ़ा दी गई है, जिसमें वह भर्ती हैं।

    इस बीच खबर है कि खालिदा के बेटे तारिक रहमान स्वदेश लौटने की तैयारी कर रहे हैं। वह एक दशक से ज्यादा समय से लंदन में स्वनिर्वासित जीवन व्यतीत कर रहे हैं। जबकि भारतीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सोमवार को खालिदा की सेहत को लेकर गहरी चिंता व्यक्त की थी और हरसंभव सहायता की पेशकश की थी।बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) की अध्यक्ष खालिदा को 23 नवंबर को ढाका के एवरकेयर अस्पताल में भर्ती कराया गया।

     

    उन्हें सीने में संक्रमण की शिकायत थी, जिससे उनके हृदय और फेफड़े प्रभावित हुए हैं। उनकी हालत लगातार बिगड़ती जा रही है। उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया है। खालिदा तीन बार देश की प्रधानमंत्री रह चुकी हैं। डेली स्टार के अखबार के अनुसार, पुलिस ने बीती रात दो बजे एवरकेयर अस्पताल के मुख्य द्वार पर बैरिकेड लगा दिए। अस्पताल के सूत्रों ने बताया कि मरीजों की आवाजाही नियंत्रित करने और खालिदा की सुरक्षा मजबूत करने के लिए पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है।

     

    बीएनपी के उपाध्यक्ष एडवोकेट अहमद आजम खान ने सोमवार को बताया कि खालिदा की हालत और बिगड़ने पर रविवार रात उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया। जबकि ढाका ट्बि्यून अखबार के मुताबिक, चीन से विशेषज्ञ चिकित्सकों का पांच सदस्यीय दल सोमवार को ढाका पहुंचा और देर रात उन्हें अस्पताल में प्रवेश करते देखा गया। जबकि खालिदा के निजी चिकित्सक जाहिद हुसैन ने बताया कि पूर्व पीएम का उपचार कर रहे चिकित्सा बोर्ड से ब्रिटिश विशेषज्ञ भी जुड़ेंगे। ब्रिटेन से विशेषज्ञों की टीम आने वाली है। इस बोर्ड में ब्रिटिश, अमेरिकी और बांग्लादेशी डाक्टर शामिल हैं।