बांग्लादेश: खालिदा जिया की हालत गंभीर, इलाज में चीनी डॉक्टर भी जुटे

डिजिटल डेस्क, ढाका। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया की हालत गंभीर बनी हुई है। उनके उपचार में चीन के डाक्टरों की एक टीम भी मदद कर रही है। ब्रिटेन से भी चिकित्सा विशेषज्ञों की एक टीम आने वाली है। 80 वर्षीय खालिदा की गंभीर स्थिति को देखते हुए ढाका के उस निजी अस्पताल के चारों ओर सुरक्षा बढ़ा दी गई है, जिसमें वह भर्ती हैं।

इस बीच खबर है कि खालिदा के बेटे तारिक रहमान स्वदेश लौटने की तैयारी कर रहे हैं। वह एक दशक से ज्यादा समय से लंदन में स्वनिर्वासित जीवन व्यतीत कर रहे हैं। जबकि भारतीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सोमवार को खालिदा की सेहत को लेकर गहरी चिंता व्यक्त की थी और हरसंभव सहायता की पेशकश की थी।बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) की अध्यक्ष खालिदा को 23 नवंबर को ढाका के एवरकेयर अस्पताल में भर्ती कराया गया।

उन्हें सीने में संक्रमण की शिकायत थी, जिससे उनके हृदय और फेफड़े प्रभावित हुए हैं। उनकी हालत लगातार बिगड़ती जा रही है। उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया है। खालिदा तीन बार देश की प्रधानमंत्री रह चुकी हैं। डेली स्टार के अखबार के अनुसार, पुलिस ने बीती रात दो बजे एवरकेयर अस्पताल के मुख्य द्वार पर बैरिकेड लगा दिए। अस्पताल के सूत्रों ने बताया कि मरीजों की आवाजाही नियंत्रित करने और खालिदा की सुरक्षा मजबूत करने के लिए पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है।