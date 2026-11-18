डिजिटल डेस्क, न्यूयार्क। अमेरिका के कुख्यात यौन अपराधी जेफ्री एपस्टीन की मौत को लेकर एक नई फारेंसिक रिपोर्ट ने सवाल खड़े कर दिए हैं। विशेषज्ञों की एक टीम ने दावा किया है कि एपस्टीन के शव पर मिले चोट के निशान आत्महत्या के बजाय गला घोंटकर हत्या किए जाने की ओर इशारा करते हैं।

हालांकि, न्यूयार्क के मुख्य चिकित्सा परीक्षक कार्यालय ने 2019 में दी गई आत्महत्या की रिपोर्ट पर कायम रहने की बात कही है। नई रिपोर्ट सोमवार को लंदन में पेश की गई। इसमें फारेंसिक विशेषज्ञ माइकल फ्रीमैन, स्वीडन के उमेआ विश्वविद्यालय के फारेंसिक पैथोलाजिस्ट एंडर्स एरिक्सन और न्यूरोसाइंटिस्ट इटियल ड्रोर शामिल थे। टीम ने एपस्टीन की पोस्टमार्टम रिपोर्ट और शव की तस्वीरों का विश्लेषण किया।

विशेषज्ञों के अनुसार, गर्दन पर मिले निशान फांसी लगाने से होने वाली चोटों से मेल नहीं खाते। उनके अनुसार, ये निशान पीछे से पतले कपड़े के सहारे गला घोंटने की आशंका जताते हैं। टीम ने यह भी कहा कि शरीर पर अन्य चोट या खरोंच के निशान नहीं थे।

न्यूयार्क टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, एपस्टीन के भाई मार्क एपस्टीन ने नई रिपोर्ट के आधार पर मामले की जांच दोबारा शुरू करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि अब यह स्पष्ट है कि उनके भाई ने आत्महत्या नहीं की थी।