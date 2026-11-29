डिजिटल डेस्क, तेल अवीव। इजरायल की राजनीति में सत्ता के बंटवारे को लेकर चल रही खींचतान के बीच अब एक बड़ी खबर सामने आ रही है। मीडिया रिपोर्टस की माने तो कार्यवाहक प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और याशर पार्टी के प्रमुख गादी आइजनकोट के बीच एक अहम बैठक होने जा रही है।

बता दें कि तेल अवीव स्थित इजरायली रक्षा बल (IDF) के मुख्यालय किरया में होने वाली इस मुलाकात की शुरुआत एक सुरक्षा ब्रीफिंग के साथ होगी। हर्जलिया की जगह सैन्य मुख्यालय में होगी बैठक 'द टाइम्स ऑफ इजरायल' ने आइजनकोट की पार्टी के बयान के हवाले से बताया कि यह बैठक पहले हर्जलिया में होनी थी, जहां आइजनकोट ने नेतन्याहू और उनकी टीम को बातचीत के लिए बुलाया था।

हालांकि अब जगह बदलकर सैन्य मुख्यालय कर दी गई है। यह घटनाक्रम नेतन्याहू के शनिवार के उस एलान के बाद आया है, जिसमें उन्होंने आइजनकोट के नेतृत्व वाली एकता सरकार में वैकल्पिक प्रधानमंत्री के रूप में काम करने की इच्छा जताई थी।

नेतन्याहू का यू-टर्न और ईरान से जुड़ी शर्त ने फंसाया पेंच बड़ी बात यह है कि नेतन्याहू का यह प्रस्ताव उनके पुराने रुख से बिल्कुल अलग है, जिसमें वे कहते थे कि सबसे बड़ी पार्टी को ही सरकार का नेतृत्व करना चाहिए। इसे विपक्षी दलों की एकता को तोड़ने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है, जो नेतन्याहू की लिकुड पार्टी को बाहर रखकर गठबंधन बनाने की जुगत में हैं।

अब समझिए क्यों अटका मामला? रिपोर्ट्स के मुताबिक, नेतन्याहू ने इस प्रस्ताव के साथ एक शर्त जोड़ दी है। वे चाहते हैं कि ईरान से जुड़े किसी संभावित सुरक्षा संकट से निपटने के लिए पहले कुछ समय तक वे खुद प्रधानमंत्री बने रहें और उसके बाद आइजनकोट को पद सौंपें। हालांकि, आइजनकोट ने इस शर्त को सिरे से खारिज कर दिया है।

आइजनकोट का 24 घंटे का अल्टीमेटम इससे पहले शनिवार को आइजनकोट ने नेतन्याहू और लिकुड पार्टी को बातचीत की गंभीरता दिखाने के लिए 24 घंटे का समय दिया था। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा था कि यदि लिकुड पार्टी सच्ची एकता के लिए तैयार है, तो वे हर्जलिया के डैन अकादिया होटल में आकर बुनियादी नीतियों पर सीधी बातचीत करें।

इसके साथ ही आइजनकोट ने नाराजगी जताते हुए कहा कि नेतन्याहू के कहने पर बनाए गए एक गुप्त चैनल के जरिए उन्होंने तीन हफ्ते पहले विस्तृत प्रस्ताव भेजा था, लेकिन अब तक उन्हें सिर्फ टालमटोल और इनकार ही मिला है।