ईरानी फुटबॉल टीम के विमान को इराक में लैंडिंग की नहीं मिली अनुमति, खिलाड़ियों को बस से करना पड़ा सफर

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। ईरान की राष्ट्रीय फुटबॉल टीम उस समय परेशानी में फंस गई जब इराक ने मंगलवार को बसरा हवाई अड्डे पर प्लेन को उतरने से रोक दिया। हवाई अड्डे के दो अधिकारियों ने बताया कि ईरानी एयरलाइनों पर लगे अमेरिकी प्रतिबंधों की वजह से ऐसा किया गया है।

विमान को हवाई अड्डे पर उतरने की इजाजत नहीं मिलने से ईरान की फुटबॉल टीम की परेशानी बन गई। टीम वहां मैच खेलने के लिए जा रही लेकिन उसके पहले ही परेशानी में फंस गई। अबादान हवाई अड्डे पर उतरा अमेरिका की ओर से लगे प्रतिबंधों की वजह से विमान वापस ईरान लौट गया। इसके बाद प्लेन को अबादान हवाई अड्डे पर उतारा गया, जहां से टीम को सड़क मार्ग के द्वारा बसरा पहुंचाया गया।

शलमचेह बॉर्डर के जरिए सीमा पार करने की मिली इजाजत इसके बाद टीम ने बस ली और शलमचेह बॉर्डर क्रॉसिंग के जरिए इराक में प्रवेश किया। ईरानी टीम चार देशों के फुटबॉल टूर्नामेंट में हिस्सा लेने बसरा जा रही थी, जिसमें इराक, लेबनान और फिलिस्तीन भी शामिल हैं।

ईरानी एयरलाइनों पर लगे हैं अमेरिकी प्रतिबंध इराक के नागरिक उड्डयन विभाग के एक अधिकारी ने रॉयटर्स को बताया कि यह फैसला इसलिए लिया गया क्योंकि देश ईरानी एयरलाइनों पर लगे अमेरिकी प्रतिबंधों के उल्लंघन का जोखिम नहीं उठा सकता था। यह घटना ऐसे समय में हुई है जब वाशिंगटन ने ईरान के विमानन क्षेत्र पर प्रतिबंध कड़े कर दिए हैं।

23 सितंबर के बाद से लगा है कड़ा प्रतिबंध अमेरिका ने 23 सितंबर के बाद ईरानी एयरलाइंस के साथ कारोबार करने वाली वैश्विक कंपनियों पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है, जिसका मकसद दुनिया भर में ईरान के सभी नागरिक विमानों को उड़ान भरने से रोकना है। सितंबर में इराक ने भी बगदाद हवाई अड्डे के लिए ईरानी उड़ानों को रोकने का आदेश दिया था, क्योंकि अमेरिका ने ईरानी विमानों को सेवा देने वाले हवाई अड्डों और सर्विस प्रोवाइडर्स के खिलाफ भी प्रतिबंध लगाने की चेतावनी दी थी।