अमेरिकी हमलों की आशंका बीच के बीच ईरानी की तैयारी, परमाणु साइट के पास बांटी आयोडीन की गोलियां

डिजिटल डेस्क, तेहरान। अमेरिका और ईरान के बीच बीते चार महीनों से जारी संघर्ष दिन-प्रतिदिन और भयावह होता जा रहा है। ऐसे में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप की तरफ से ईरान पर संभावित सैन्य कार्रवाई पर विचार किए जाने की खबरों के बाद ईरान ने भी अपनी तैयारी तेज कर दी है।

मीडिया रिपोर्टस के अनुसार जब से अमेरिका की तरफ से ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमले की बात कही जा रही है, तब से ईरान ने अपने परमाणु ठिकानों के पास रहने वाले लोगों के बीच आयोडीन की गोलियां बांटनी शुरू कर दी हैं।

ईरान ने क्यों बांटीं आयोडीन की गोलियां? अल-जजीरा की रिपोर्ट के अनुसार, ईरान के स्वास्थ्य मंत्रालय के एक अधिकारी ने इस बात की पुष्टि की है कि तनाव बढ़ने पर परमाणु संयंत्रों के 2 से 3 किलोमीटर के दायरे में रहने वाले लोगों को ये दवाइयां दी जा रही हैं।

आयोडीन की गोली क्या काम करती है? बता दें कि परमाणु दुर्घटना या हमले की स्थिति में यह गोली शरीर के थायराइड ग्रंथि को रेडियोएक्टिव आयोडीन के हानिकारक असर से बचाने का काम करती है। हालांकि, अधिकारियों का कहना है कि सैन्य तनाव बढ़ने पर यह उनकी एक नियमित एहतियाती प्रक्रिया है और इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि कोई विकिरण आपदा तुरंत आने वाली है।

अमेरिका में क्या चल रहा है? दूसरी ओर वाशिंगटन में भी सब कुछ ठीक नहीं है। वहां भी सैन्य हलचल तेज हो गई है। फॉक्स न्यूज के मुताबिक, राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा टीम के साथ बुधवार और गुरुवार को लंबी बैठकें कीं।

ट्रंप इस बात पर विचार कर रहे हैं कि क्या ईरान के परमाणु कार्यक्रम को हमेशा के लिए खत्म करने और उसे दोबारा कभी सिर न उठाने देने के लिए सैन्य अभियानों को फिर से शुरू किया जाए। बाकी हिस्से तबाह नहीं करना चाहता- ट्रंप ओवल ऑफिस में पत्रकारों से बात करते हुए ट्रंप ने कहा कि अगर संभव हो तो देश के बाकी हिस्सों को तबाह नहीं करना चाहता, लेकिन शायद मुझे करना पड़े। आपको जल्द ही पता चल जाएगा।