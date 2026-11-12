इंडोनेशिया के उपराष्ट्रपति जिब्रान राकाबुमिंग राका ने अपने पद से इस्तीफा दिया, शैक्षणिक योग्यता पर उठे थे सवाल

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। पढ़ाई के विवाद के बीच इंडोनेशिया के उपराष्ट्रपति जिब्रान राकाबुमिंग राका ने गुरुवार को अपने पद से इस्तीफा दे दिया। उनकी शैक्षणिक योग्यता पर सवाल उठने के बीच उन्होंने ये कदम उठाया है।

राकाबुमिंग राका की पढ़ाई और डिग्री विवादों में आने के बाद मामला कोर्ट में पहुंच गया। इसके बाद विवाद और ज्यादा बढ़ गया तब उन्होंने ये कदम उठाया।

विवाद खत्म करने की कोशिश

इंडोनेशिया के उपराष्ट्रपति जिब्रान राकाबुमिंग राका ने इस्तीफा दे कर विवाद को खत्म करने की कोशिश की है। पूर्व राष्ट्रपति जोको विडोडो के 39 वर्षीय बेटे राका ने जकार्ता में संसद भवन में 'पीपुल्स कंसल्टेटिव असेंबली' (MPR) के नेतृत्व को अपना इस्तीफा सौंपा। इसके साथ ही उनके पद छोड़ने की प्रक्रिया और उनकी जगह किसी और को चुनने की प्रक्रिया शुरू हो गई है।

चुनाव की शर्तों को पूरा नहीं करने का आरोप राका ने ऐसे समय में इस्तीफा दिया जब पिछले महीने संवैधानिक न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय ने इस मामले में फैसला सुनाया। कोर्ट ने अपने फैसले में माना की उनकी विदेशी शिक्षा से जुड़े दस्तावेज चुनाव की शर्तों को पूरा नहीं करते हैं।

महाभियोग की उठी मांग इस विवाद के बाद उनके खिलाफ महाभियोग चलाने की की मांग उठने लगी। बुधवार को आठ राजनीतिक दलों के 120 सांसदों ने संसद नेतृत्व को एक याचिका सौंपी। राका ने मंगलवार को राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो के साथ एक बैठक में इस्तीफा देने की पेशकश की थी। उन्होंने कहा कि वह एक लंबे राजनीतिक विवाद से बचना चाहते हैं। हालांकि, एक कैबिनेट मंत्री ने बताया कि प्राबोवो ने उनसे अपना बचाव करने के लिए कहा था। यह तुरंत स्पष्ट नहीं हो पाया कि उस समय राष्ट्रपति ने उनका इस्तीफा स्वीकार किया था या नहीं।