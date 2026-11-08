इंडोनेशिया: जंगल की आग बुझा रहा हेलीकॉप्टर क्रैश, वाटर-बॉम्बिंग ऑपरेशन के दौरान हुआ हादसा

डिजिटल डेस्क, जकार्ता। इंडोनेशिया में जंगल की आग बुझाने के लिए पानी डालने का काम कर रहा एक हेलीकॉप्टर दक्षिण कालीमंतन की बारितो नदी में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। चालक दल के दो ऑस्ट्रेलियाई सदस्यों को बचा लिया गया, जबकि एक इंडोनेशियाई सदस्य अभी भी लापता है।

यह दुर्घटना तब हुई जब हेलीकॉप्टर नदी से पानी भर रहा था। इससे पहले बुधवार को बोर्नियो के पास एक सैन्य हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया था, जिसमें तीन लोगों की मौत हो गई थी। नदी से पानी भरते समय हुआ हादसा राष्ट्रीय आपदा शमन एजेंसी के प्रवक्ता बर्टन पंजैतान ने जानकारी दी कि यह दुर्घटना रविवार को तब हुई, जब हेलीकॉप्टर जंगल की आग बुझाने के लिए वाटर-बॉम्बिंग ऑपरेशन के तहत नदी से पानी भर रहा था।

सोशल मीडिया पर सामने आए एक वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि बारितो नदी से बैम्बी बकेट (पानी भरने वाली विशेष बाल्टी) में पानी भरने के तुरंत बाद हेलीकॉप्टर का संतुलन बिगड़ गया और वह धीरे-धीरे नीचे की ओर खिंचते हुए सीधे पानी में जा गिरा।

प्रवक्ता के अनुसार, दुर्घटना का शिकार हुआ यूरोकॉप्टर EC225LP सुपर पूमा हेलीकॉप्टर एक निजी कंपनी का था, जिसे आपदा शमन एजेंसी ने आग बुझाने के कार्यों के लिए अनुबंधित किया था। इस हादसे में बचे चालक दल के दोनों सदस्य ऑस्ट्रेलिया के नागरिक हैं, जिन्हें सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। वहीं, तीसरे सदस्य की तलाश जारी है जो इंडोनेशियाई नागरिक है।

कुछ ही दिनों में दूसरी बड़ी दुर्घटना बोर्नियो द्वीप के दक्षिण कालीमंतन प्रांत में हुई यह घटना, आग बुझाने वाले विमानों से जुड़ी कुछ ही दिनों के भीतर दूसरी बड़ी त्रासदी है। इससे पहले बुधवार को तंजुंग पुटिंग नेशनल पार्क के पास आग बुझाने के मिशन पर निकला एक सैन्य हेलीकॉप्टर समुद्र का पानी भरते समय दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। उस दर्दनाक हादसे में तीन लोगों की मौत हो गई थी।