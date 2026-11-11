दुनिया के लिए मिसाल बना भारत: विश्व बैंक समूह ने भारतीय जल प्रबंधन पहल को वैश्विक रोल मॉडल घोषित किया

पीटीआई, संयुक्त राष्ट्र। विश्व बैंक के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि भारत की जल प्रबंधन पहल विकासशील देशों के लिए एक माडल के रूप में उभरी हैं। उन्होंने पीने के पानी की उपलब्धता बढ़ाने, नदियों को पुनर्जीवित करने और बांधों की सुरक्षा को मजबूत करने की भारत की कोशिशों की सराहना की।

विश्व बैंक समूह में जल मामलों के वैश्विक निदेशक सरोज कुमार झा ने भारत की प्रगति को एक असाधारण सफलता की कहानी बताया। उन्होंने कहा कि विकासशील देश अपनी जल संबंधी चुनौतियों के समाधान के लिए भारत के अनुभवों को देख रहे हैं।

2026 में होने वाले संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन से पहले, शुक्रवार को एक वर्चुअल प्रेस ब्रीफिंग के दौरान एक सवाल का जवाब देते हुए झा ने कहा, "विश्व बैंक समूह के लिए, भारत एक असाधारण सफलता की कहानी है। यह जल प्रबंधन का ऐसा सफर है जिसे हर विकासशील देश देख रहा है।"

संयुक्त अरब अमीरात और सेनेगल द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित यह सम्मेलन आठ से 10 दिसंबर तक अबू धाबी में होगा। इसमें दुनिया भर के नेता, नीति-निर्माता और अन्य हितधारक शामिल होंगे, ताकि जल सुरक्षा और स्वच्छता के क्षेत्र में अंतरराष्ट्रीय सहयोग को मजबूत किया जा सके।