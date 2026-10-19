'भीड़-भाड़ वाली जगहों पर ना जाएं', इटली में हिंसक विरोध-प्रदर्शनों के बीच भारतीय नागरिकों के लिए एडवाइजरी

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। इटली के मिलान शहर में बढ़ती महंगाई के खिलाफ हो रहे विरोध-प्रदर्शनों के हिंसक रूप लेने के बाद, भारत ने सोमवार को वहां रह रहे अपने नागरिकों के लिए एक एडवाइजरी जारी की है।

इटली में भारतीय दूतावास ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट के जरिए भारतीय नागरिकों को सतर्क रहने, भीड़-भाड़ वाली जगहों से दूर रहने और उन इलाकों में न जाने की सलाह दी है जहां विरोध-प्रदर्शन हो रहे हैं।

भारत ने अपने नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी की दूतावास ने कहा, 'पिछले हफ्ते इटली के कुछ शहरों में विरोध-प्रदर्शन हुए थे। हम भारतीय नागरिकों को सलाह देते हैं कि वे सतर्क रहें, भीड़-भाड़ वाली जगहों और विरोध-प्रदर्शन वाले इलाकों से दूर रहें और ऐसी घटनाओं के बारे में स्थानीय समाचारों पर नजर रखें।'