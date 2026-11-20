पीटीआई, संयुक्त राष्ट्र। भारत ने फलस्तीन के समर्थन में संयुक्त राष्ट्र महासभा (यूएनजीए) में पेश कई प्रस्तावों के पक्ष में मतदान किया है।

इनमें फलस्तीनी लोगों के आत्मनिर्णय के अधिकार, फलस्तीनी शरणार्थियों की सहायता और कब्जे वाले फलस्तीनी क्षेत्रों में इजरायली बस्तियों से संबंधित प्रस्ताव शामिल हैं।193 सदस्यीय संयुक्त राष्ट्र महासभा में बुधवार को इन प्रस्तावों पर मतदान हुआ।

भारत ने फलस्तीनी लोगों के आत्मनिर्णय के अधिकार संबंधी प्रस्ताव का समर्थन किया। यह प्रस्ताव 162 मतों के पक्ष और आठ मतों के विरोध से पारित हुआ। इसमें स्वतंत्र फलस्तीनी राष्ट्र की स्थापना के अधिकार की पुष्टि की गई।

भारत ने फलस्तीनी शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र राहत एवं कार्य एजेंसी (यूएनआरडब्ल्यूए) के संचालन को जारी रखने संबंधी प्रस्ताव के पक्ष में भी मतदान किया।

यह प्रस्ताव 143 मतों से पारित हुआ, जबकि अमेरिका और इजरायल समेत नौ देशों ने विरोध किया। इसके अलावा भारत ने फलस्तीनी शरणार्थियों की संपत्तियों और उनसे होने वाली आय पर उनके अधिकारों की पुष्टि करने वाले प्रस्ताव का समर्थन किया।

इसे 155 देशों का समर्थन मिला। भारत ने कब्जे वाले फलस्तीनी क्षेत्र, पूर्वी यरुशलम और कब्जे वाले सीरियाई गोलान में इजरायली बस्तियों को अवैध बताते हुए उनकी गतिविधियां तत्काल रोकने संबंधी प्रस्ताव के पक्ष में भी मतदान किया। इसे 143 देशों का समर्थन मिला।