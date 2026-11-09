जर्मनी को मिलेगा नया नेतृत्व, बवेरिया की नेता इल्से एगनर बन सकती हैं देश की पहली महिला राष्ट्रपति

डिजिटल डेस्क, बर्लिन। जर्मनी के राजनीतिक इतिहास में एक ऐतिहासिक और स्वर्णिम अध्याय जुड़ने जा रहा है। देश की राजनीति में दशकों से पुरुषों के वर्चस्व वाले सर्वोच्च पद पर अब एक महिला के आसीन होने का मार्ग प्रशस्त हो गया है।

चांसलर फ्रेडरिक मर्ज के नेतृत्व वाले सत्ताधारी दलों ने रूढ़िवादी नेता और बवेरिया राज्य की दिग्गज हस्ती इल्से एगनर को देश का अगला राष्ट्रपति बनाने के लिए उन्हें नामित किया है और एकजुट होकर उनका समर्थन किया है। यह निर्णय न केवल लैंगिक समानता की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम है, बल्कि ध्रुवीकरण के इस दौर में देश को एक नई उम्मीद और दिशा देने वाला भी है।

आगामी 30 जनवरी को होने वाले राष्ट्रपति चुनाव में 61 वर्षीय एगनर की जीत लगभग तय मानी जा रही है, क्योंकि विशेष संसदीय सभा में सत्ताधारी दलों के पास स्पष्ट बहुमत है। वर्तमान राष्ट्रपति फ्रैंक-वाल्टर स्टीनमीयर का दूसरा कार्यकाल पूरा होने के बाद यह पद खाली हो रहा है।

अपने राजनीतिक जीवन में एगनर ने कृषि मंत्री से लेकर बवेरिया विधानसभा की अध्यक्ष तक की लंबी और उल्लेखनीय यात्रा तय की है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियर की पृष्ठभूमि से ताल्लुक रखने वाली एगनर अपनी व्यावहारिक सोच और उदारवादी दृष्टिकोण के लिए जानी जाती हैं, जिन्होंने हमेशा विभाजन को पाटने और मानवाधिकारों की रक्षा करने का काम किया है।

भले ही जर्मनी के राष्ट्रपति का पद मुख्य रूप से औपचारिक और दलीय राजनीति से ऊपर होता है, किंतु संकट के समय यह देश को स्थिरता प्रदान करने में अहम भूमिका निभाता है। वर्तमान समय में जब जर्मनी उथल-पुथल और चरमपंथी ताकतों के उभार से जूझ रहा है, तब एगनर की यह उम्मीदवारी देश के लोकतंत्र के लिए एक मजबूत संदेश है।