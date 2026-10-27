बांग्लादेश में हिंदू टीचर की पीट-पीटकर हत्या, जमीन विवाद सुलझाने के दौरान हुई वारदात

डिजिटल डेस्क, ढाका। बांग्लादेश के दिनाजपुर जिले में जमीन विवाद को लेकर हुई एक मध्यस्थता बैठक के दौरान 55 वर्षीय एक हिंदू शिक्षक की पीट-पीटकर हत्या कर दी गई।

पुलिस ने बताया कि रविवार को बैठक के दौरान तनाव बढ़ने पर मनोरंजन रॉय ने पक्षों के बीच मध्यस्थता करने और हालात को शांत करने की कोशिश की। इसी दौरान उनकी हत्या की गई।

हिंदू संगठन ने की हत्या की निंदा

अल्पसंख्यक समुदाय का प्रतिनिधित्व करने वाले संगठन बांग्लादेश हिंदू सम्मेलन संघ ने सोमवार को एक बयान जारी कर इस हत्या की निंदा की। संगठन के महासचिव एम.के. रॉय ने कहा कि यह केवल एक आपराधिक कृत्य नहीं है, बल्कि कानून के शासन, मानवता और एक धर्मनिरपेक्ष बांग्लादेश की भावना पर भी हमला है।