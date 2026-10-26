'सरकार इजाजत दे तो हम भी क्रासफायर के लिए तैयार', बोले बंग्लादेश पुलिस प्रमुख

डिजिटल डेस्क, ढाका। बांग्लादेश के पुलिस प्रमुख ने सोमवार को कहा कि देश में कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए जरूरत पड़ने पर और सरकार की अनुमति से मुख्य कानून प्रवर्तन एजेंसी क्रासफायर के लिए तैयार है।

आईजी मो. अली हुसैन फकीर, जो कम्युनिटी बैंक बांग्लादेश के चेयरमैन भी हैं, ने ढाका के चौकबाजार में बैंक की इस्लामिक बैंकिंग सेवाओं की शुरुआत के मौके पर यह बात कही।

मुख्य कानून प्रवर्तन एजेंसी के प्रमुख ने कहा, 'अगर सरकार अनुमति देती है, तो जहां जरूरी होगा, हम वहां क्रासफायर करेंगे।' हालांकि, फकीर ने लोगों से अपील की कि वे पुलिस को कानून के दायरे में रहकर अपना काम करने दें।

उन्होंने कहा, 'जब पुलिस लाठी का इस्तेमाल करती है, तो उसे फासीवादी कहा जाता है और जब चुप रहती है, तो कमजोर कहा जाता है। ऐसे हालात में, पुलिस को काम करने के लिए सही माहौल मिलना चाहिए ताकि वे अपनी जिम्मेदारियां पूरी कर सकें।'