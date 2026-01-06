बांग्लादेश में एक और हिंदू व्यक्ति की हत्या, 24 घंटे में घटी दूसरी घटना 

Language
    By Digital Desk Edited By: Abhishek Pratap Singh
    Updated: Tue, 06 Jan 2026 07:02 AM (IST)

    बांग्लादेश में एक किराना स्टोर मालिक मोनी चक्रवर्ती की धारदार हथियारों से हमला कर हत्या कर दी गई। यह 24 घंटे में हिंदुओं पर हमले की दूसरी घटना है। रिप ...और पढ़ें

    बांग्लादेश में एक और हिंदू व्यक्ति की हत्या।

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। बांग्लादेश में एक किराना स्टोर मालिक का काम करने वाले एक हिंदू व्यक्ति की हत्या कर दी गई। पिछले 24 घंटों में यह इस तरह की दूसरी घटना है।

    रिपोर्ट्स के मुताबिक, मोनी चक्रवर्ती पर सोमवार रात करीब 10 बजे नरसिंगदी जिले में धारदार हथियारों से हमला किया गया था। बाद में चोटों की वजह से उनकी मौत हो गई। यह हत्या हिंदू समुदाय के सदस्यों को निशाना बनाने वाली हिंसक घटनाओं की कड़ी में ताजा घटना है।

    बांग्लादेश में नहीं थम रहीं हिंदुओं की हत्याएं

    इससे पहले 3 जनवरी को 50 साल के खोकन चंद्र दास की बेरहमी से हमला करने, काटने और आग लगाने के बाद मौत हो गई। 24 दिसंबर को राजबाड़ी शहर के पांग्शा उपजिला में कथित उगाही के आरोप में एक और हिंदू व्यक्ति अमृत मंडल को पीट-पीटकर मार डाला गया।

    इससे भी पहले 18 दिसंबर को मैमनसिंह शहर में 25 साल के दीपू चंद्र दास को कथित तौर पर ईशनिंदा के आरोप में भीड़ ने पीट-पीटकर मार डाला और उसके शव को आग लगा दी।

    कतर में काम करने वाले मजदूरों के घर में लगाई आग

    एक दूसरी घटना में 23 दिसंबर को चटगांव के बाहरी इलाके में राउजान इलाके में कुछ अज्ञात लोगों ने कतर में काम करने वाले प्रवासी मजदूरों शुख शिल और अनिल शिल के घर में आग लगा दी। हालांकि, घर में रहने वाले लोग बिना किसी नुकसान के बच निकलने में कामयाब रहे।

