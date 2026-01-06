बांग्लादेश में एक और हिंदू व्यक्ति की हत्या, 24 घंटे में घटी दूसरी घटना 

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। बांग्लादेश में एक किराना स्टोर मालिक का काम करने वाले एक हिंदू व्यक्ति की हत्या कर दी गई। पिछले 24 घंटों में यह इस तरह की दूसरी घटना है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, मोनी चक्रवर्ती पर सोमवार रात करीब 10 बजे नरसिंगदी जिले में धारदार हथियारों से हमला किया गया था। बाद में चोटों की वजह से उनकी मौत हो गई। यह हत्या हिंदू समुदाय के सदस्यों को निशाना बनाने वाली हिंसक घटनाओं की कड़ी में ताजा घटना है।

बांग्लादेश में नहीं थम रहीं हिंदुओं की हत्याएं इससे पहले 3 जनवरी को 50 साल के खोकन चंद्र दास की बेरहमी से हमला करने, काटने और आग लगाने के बाद मौत हो गई। 24 दिसंबर को राजबाड़ी शहर के पांग्शा उपजिला में कथित उगाही के आरोप में एक और हिंदू व्यक्ति अमृत मंडल को पीट-पीटकर मार डाला गया।