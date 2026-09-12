22 साल तक फ्रीज किए भ्रूण का जन्म, ग्रीस के बुजुर्ग दंपति ने 21 साल के बेटे को खोने के बाद किया बेटी का स्वागत
ग्रीस में एक बुजुर्ग दंपती ने अपने 21 वर्षीय बेटे को खोने के कुछ महीनों बाद 22 साल पुराने फ्रीज भ्रूण की मदद से एक बच्ची का स्वागत किया है।
HighLights
ग्रीस के दंपती ने 22 साल पुराने भ्रूण से बच्ची को जन्म दिया।
बेटे को खोने के बाद 54 वर्षीय मां ने IVF से बच्ची पाई।
बच्ची का नाम दिवंगत बेटे की याद में जॉर्जिया रखा गया।
डिजिटल डेस्क, एथेंस। 21 साल के बेटे को सड़क हादसे में खोने के कुछ ही महीनों बाद ग्रीस के एक दंपती के घर फिर किलकारी गूंजी।
54 वर्षीय क्रिस्टीना राप्टी-त्जेलेपी और उनके 60 वर्षीय पति कांस्टेंटिनोस ने 22 साल से अधिक समय से फ्रीज किए गए भ्रूण की मदद से बुधवार को एक बच्ची का स्वागत किया।
22 साल तक फ्रीज किए भ्रूण का जन्म
दंपती ने उसका नाम जॉर्जिया रखा है, जो उनके दिवंगत बेटे जियोर्गोस की याद में है। जियोर्गोस की अक्टूबर में सड़क हादसे में मौत हो गई थी।
इस गहरे सदमे के बीच दंपती ने परिवार में फिर से एक नई जिंदगी लाने का फैसला किया, लेकिन उनके सामने समय की बड़ी चुनौती थी।
ग्रीस में महिलाओं के लिए आइवीएफ उपचार की अधिकतम उम्र 54 वर्ष निर्धारित है और इसके लिए राष्ट्रीय प्राधिकरण की मंजूरी भी जरूरी है। क्रिस्टीना के पास प्रक्रिया पूरी करने के लिए महज ढाई महीने थे।
एथेंस के अस्पताल में जन्मी बच्ची का वजन 3.49 किलोग्राम है और वह स्वस्थ है। डॉक्टर कोस्टास पैंटोस ने कहा कि ग्रीस में जन्म दर में गिरावट को देखते हुए आइवीएफ से जुड़ी उम्र सीमा पर फिर विचार होना चाहिए।
(समाचार एजेंसी एपी के इनपुट के साथ)
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