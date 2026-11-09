ग्रीस के क्रीट तट पर दर्दनाक हादसा, लीबिया से आ रही नाव में 12 प्रवासियों की मौत

डिजिटल डेस्क, एथेंस। सोमवार को ग्रीस के क्रीट के दक्षिणी तट के पास प्रवासियों को ले जा रही एक नाव से 12 शव बरामद किए गए, जबकि उसी नाव से 18 जीवित लोगों को एक मालवाहक जहाज ने बचाया। सोमवार तड़के यह नाव क्रीट के दक्षिण में लगभग 15 नॉटिकल मील (28 किमी) दूर मिली थी।

ग्रीस के अधिकारियों ने अभी तक मृतकों की पहचान या उनकी मौत के कारणों का खुलासा नहीं किया है। द्वीप के दक्षिण में 47 और 40 लोगों को ले जा रही दो अन्य नावें भी देखी गईं। क्रीट तट के पास नाव से 12 शव बरामद एसोसिएटेड प्रेस की रिपोर्ट के अनुसार, बचाए गए सभी प्रवासियों को क्रीट के दक्षिणी तट पर स्थित एक बंदरगाह ले जाया जा रहा है। यह घटना ऐसे समय में हुई है जब लीबिया से इस द्वीप पर आने वाले प्रवासियों की संख्या में भारी वृद्धि हुई है, जिसे ग्रीस माइग्रेशन क्राइसिस के लिए तैयारी कर रहा है।

प्रवासन और शरण मामलों के मंत्री थानोस प्लेवरिस ने बताया कि नवंबर के पहले तीन दिनों में लीबिया से 1700 लोग आए हैं। 'ई-काथिमेरिनी' के अनुसार, उन्होंने इस बढ़ोतरी का कारण लीबियाई अधिकारियों के साथ सहयोग में आई कमी को बताया और इसे तुर्की-लीबिया समुद्री समझौते से जोड़ा।

प्लेवरिस ने कहा, 'हम क्रीट को एक संकट के लिए तैयारी कर रहे हैं।' अगले सप्ताह अथानाती में प्रवासियों के लिए एक स्वागत केंद्र खुलने की उम्मीद है। यूरोपीय आयोग की गुरुवार को पेश की गई दूसरी वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार, ग्रीस और पूरे यूरोपीय संघ में अवैध प्रवासन में सामान्य गिरावट के बावजूद, क्रीट पहुंचने वाले प्रवासियों की संख्या में वृद्धि देखी गई है।

लीबिया से क्रीट पहुंच रहे लोग जुलाई 2025 और जून 2026 के बीच, ग्रीस में अवैध रूप से प्रवेश करने वालों की संख्या में 23 प्रतिशत की कमी आई, जबकि शरण के आवेदनों में 19 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई। हालांकि, जनसंख्या और सकल घरेलू उत्पाद (GDP) के आधार पर देखा जाए, तो इन दोनों ही मामलों में ग्रीस पर EU (यूरोपीय संघ) का सबसे अधिक आनुपातिक दबाव बना रहा।

क्रीट पहुंचने वालों की संख्या 105 प्रतिशत बढ़कर लगभग 21,000 हो गई, जबकि तुर्की के साथ ग्रीस की जमीनी सीमा से प्रवेश करने वालों की संख्या में 33 प्रतिशत की वृद्धि हुई। पूर्वी भूमध्यसागरीय मार्ग पर, अवैध रूप से प्रवेश करने वालों की संख्या लगभग 25 प्रतिशत घटकर 49,136 रह गई।