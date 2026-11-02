जर्मनी में जेन जी प्रदर्शन के दौरान भड़की हिंसा, गृह मंत्री ने दंगों के लिए प्रवासियों पर फोड़ा ठीकरा

डिजिटल डेस्क, बर्लिन। जर्मनी में युवाओं के नेतृत्व में आयोजित राष्ट्रव्यापी प्रदर्शनों के दौरान कई शहरों में भड़की हिंसा और लूटपाट की राजनेताओं ने कड़ी निंदा की है। हालांकि, कई नेताओं ने यह भी कहा कि इन हिंसक घटनाओं के कारण युवाओं की जायज मांगों को नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए।

शनिवार को 'GenZ regelt!' समूह के आह्वान पर हजारों की संख्या में युवा सड़कों पर उतरे। प्रदर्शनकारियों की मुख्य मांगें जीवनयापन की बढ़ती लागत, शिक्षा पर खर्च बढ़ाने और बजट में की जा रही कटौतियों पर रोक लगाने से जुड़ी थीं। युवाओं का यह आंदोलन फ्रांस और इटली में हाल ही में हुए इसी तरह के विरोध प्रदर्शनों से प्रेरित था।

बर्लिन, फ्रैंकफर्ट और कोलोन में भड़की हिंसा शांतिपूर्ण प्रदर्शनों के बीच फ्रैंकफर्ट में नकाबपोश उपद्रवियों ने कई दुकानों में तोड़फोड़ और लूटपाट की। इसके अलावा बर्लिन, कोलोन और हैम्बर्ग जैसे प्रमुख शहरों में भी हिंसक झड़पें हुईं। कुछ जगहों पर प्रदर्शनकारियों ने पेट्रोल बम फेंके, जिसके जवाब में भीड़ को तितर-बितर करने के लिए पुलिस को वॉटर कैनन का इस्तेमाल करना पड़ा। हेस्से राज्य के प्रीमियर बोरिस राइन ने एक्स पर लिखा कि इस तरह की हिंसक घटनाएं पूरी तरह से अस्वीकार्य हैं।