डिजिटल डेस्क, बर्लिन। जर्मनी में सोमवार को लगभग 450 स्कूलों को ईमेल के जरिए बम से उड़ाने की धमकियां मिलीं। धमकी के बाद सभी छात्रों और स्टाफ को बाहर निकाला गया और इस मामले की जांच शुरू कर दी गई है।

जर्मन अखबार बिल्ड की रिपोर्ट के अनुसार, फ्राइबर्ग पुलिस ने पुष्टि की है कि उन्हें अलग-अलग स्कूलों में संदिग्ध बम धमकियों की सूचना मिली है, जिनमें इमरजेंसी लाइन पर आई कॉल भी शामिल हैं। रिपोर्ट के अनुसार, यह धमकी भरा ईमेल लगभग 450 स्कूलों को भेजा गया था।

धमकी भेजने वाले की पहचान करने के लिए जांच शुरू कर दी गई है। यूरोप में बम की धमकियां इस महीने की शुरुआत में, यूरोप के कई देशों में उड़ानों, मीडिया संस्थानों और स्कूलों को निशाना बनाते हुए बम की कई झूठी धमकियां दी गईं। 11 नवंबर को, इटली के लगभग 6,000 स्कूलों, और स्कॉटलैंड, उत्तरी आयरलैंड और आयरलैंड गणराज्य के 700 स्कूलों को बम की झूठी धमकियां मिलीं।

इससे पहले, इटली, फ्रांस, स्पेन और ब्रिटेन सहित कई यूरोपीय देशों में 50 से अधिक उड़ानों को बम की झूठी धमकियां मिलीं। इसके कारण उड़ानों का रास्ता बदलना पड़ा, कई फ्लाइट्स की इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी और कुछ मामलों में तो लड़ाकू विमानों को भी तैनात करना पड़ा।