बांग्लादेश में गारमेंट फैक्ट्रियां फिर खुलीं, नई झड़पों से तनाव बरकरार

डिजिटल डेस्क, ढाका। बांग्लादेश में सोमवार को गारमेंट फैक्ट्रियां फिर से खुल गईं, लेकिन ढाका और आसपास के औद्योगिक इलाकों में पुलिस और मजदूरों के बीच झड़पें देखने को मिलीं।

रविवार को बड़े पैमाने पर फैक्ट्रियां बंद रहने के बाद इस नई हिंसा ने निर्माताओं की चिंता बढ़ा दी है। मजदूर 12,500 टका के बजाय 30,000 टका मासिक न्यूनतम वेतन की मांग कर रहे हैं।

फिर से फैली अशांति

ढाका और प्रमुख औद्योगिक क्षेत्रों में सोमवार को फिर से अशांति फैल गई। राजधानी में जब प्रदर्शनकारियों ने ईंट-पत्थर फेंके, तो पुलिस ने सड़कों को जाम करने की कोशिश कर रहे मजदूरों को तितर-बितर करने के लिए आंसू गैस का इस्तेमाल किया। मजदूरों की मांग पर विचार करने के लिए सरकार ने रविवार को छह सदस्यीय न्यूनतम वेतन बोर्ड का गठन किया था।