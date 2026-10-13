फ्रांस के स्कूल में छात्र ने की अंधाधुंध फायरिंग, टीचर-हेडमास्टर समेत 3 लोग घायल

डिजिटल डेस्क, पेरिस। फ्रांस में सोमवार को एक 14 साल के लड़के ने मिडिल स्कूल में गोलीबारी की। स्थानीय अधिकारियों के मुताबिक छात्र ने गोलीबारी कर हेडमास्टर और टीचर को घायल कर दिया।

छात्र ने की गोलीबारी, तीन लोग घायल

अधिकारियों ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि छात्र ने शिकार करने वाली राइफल से गोलीबारी की। गोलीबारी में स्कूल के हेडमास्टर और एक टीचर घायल हो गए। जिसके बाद स्कूल के एक स्टाफ मेंबर ने उससे हथियार छीन लिया।

पुलिस ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि ये घटना मार्सिले के पास दक्षिणी शहर औबाग्ने के जोसेफ-लाकानल मिडिल स्कूल में हुई, जहां गोलीबारी में एक तीसरा व्यक्ति भी मामूली रूप से घायल हो गया। पुलिस ने संदिग्ध को हिरासत में ले लिया है।