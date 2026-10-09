फ्रांस में थम नहीं रहा छात्र आंदोलन, देशभर में बंद रहे सैंकड़ों स्कूल; पुलिस ने फिर दागे आंसू गैस के गोले

एपी, पेरिस। फ्रांस में शिक्षा के लिए फंडिंग बढ़ाने की मांग को लेकर चल रहा छात्र आंदोलन थमने का नाम नहीं ले रहा है। राजधानी पेरिस समेत देश भर में कई जगहों पर गुरुवार को भी प्रदर्शन हुए।

इस दौरान प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़प हुई। जबकि पुलिस की ओर से लाठीचार्ज करने और आंसू गैस का इस्तेमाल करने की खबर है। छात्रों का यह आंदोलन तीसरे सप्ताह में प्रवेश कर गया है।

उत्तर-पूर्वी पेरिस में गुरुवार को छात्रों ने कूड़ेदानों से एक हाई स्कूल के बाहर अवरोधक लगा दिए। इस दौरान पुलिस की ओर से आंसू गैस के गोले दागे गए। पुलिस ने मंगलवार को भी आंसू गैस का इस्तेमाल किया था। उस दिन स्कूली छात्रों के आंदोलन के समर्थन में देशभर में प्रदर्शन किए गए थे।

इस दौरान कई जगहों पर छात्रों के साथ झड़प होने पर पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे थे। गुरुवार को हुए प्रदर्शनों में पेरिस में हेलेन बाउचर हाई स्कूल झड़प का केंद्र रहा, जबकि देशभर में सैकड़ों स्कूल प्रदर्शनों के चलते बाधित रहे।

गृह मंत्रालय के अनुसार, सितंबर में प्रदर्शन शुरू होने के बाद से पुलिस 6,600 से अधिक लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। शिक्षा मंत्रालय ने बताया कि गुरुवार को 375 स्कूल पूरी तरह या आंशिक रूप से बंद रहे। रायटर के अनुसार, पेरिस के बैस्टिल स्क्वायर इलाके में गुरुवार दोपहर प्रदर्शनकारियों और छात्रों के बीच झड़प हुई। यहां प्रदर्शन के लिए हजारों छात्र जमा हुए थे। टीवी फुटेज में पुलिस वहां से प्रदर्शनकारियों को हटाने के लिए लाठीचार्ज करती दिखाई दी।