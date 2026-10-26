सड़क पर घसीटा, भीड़ में घुसकर बरसाईं लाठियां... फ्रांस में प्रदर्शनकारियों पर टूट पड़ी पुलिस

डिजिटल डेस्क, पेरिस। फ्रांस में बढ़ती महंगाई और चरमराती शिक्षा व्यवस्था के खिलाफ शुरू हुआ देशव्यापी विरोध प्रदर्शन अब उग्र रूप ले चुका है। राजधानी पेरिस सहित कई प्रमुख शहरों में सुरक्षाबलों और प्रदर्शनकारियों के बीच हिंसक झड़पें देखने को मिली। इस दौरान पुलिस ने 1,300 से अधिक प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया है।

पेरिस के साइंसेज पो संस्थान में रास्ता रोककर बैठे छात्रों को हटाने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया और उन्हें सड़क पर जबरन घसीटकर हटाया। जिसका वीडियो भी सामने आया है। वीडियो में लोग सड़कों पर उतरकर सरकार के खिलाफ लगातार नारेबाजी कर रहे हैं। तभी दंगा-रोधी पुलिस को प्रदर्शनकारियों के एक समूह की ओर बढ़ते हुए देखा जा सकता है। पुलिस ने कुछ लोगों को रेलिंग की तरफ धकेला और एक व्यक्ति को जमीन पर गिरा दिया।

लाठीचार्ज के बाद पीछे हटे प्रदर्शनकारी पुलिस की टीम भीड़ की ओर बढ़े और उन्हें खदेड़ने के लिए लाठीचार्ज भी किया, जिसके बाद प्रदर्शनकारी पीछे हट गए। पुलिस की इस कार्रवाई का मकसद उन छात्रों को वहां से हटाना था जिन्होंने साइंसेज पो संस्थान को रोक रखा था। गृह मंत्रालय ने कहा कि शनिवार की घटनाओं के बाद पुलिस ने जवाब दिया, जिसमें 34 दुकानें लूट ली गईं।