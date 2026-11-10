'रेफ्रिजरेटरों की हैकिंग के पीछे रिवोल्यूशनरी गार्ड्स का हाथ', फ्रांस ने ईरान पर लगाया आरोप

डिजिटल डेस्क, पेरिस। फ्रांस के विदेश मंत्री जीन-नोएल बारो ने सोमवार को आरोप लगाया कि उनके देश में सुपरमार्केट के रेफ्रिजरेटरों पर हाल में हुए साइबर हमले (हैकिंग) के पीछे ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड्स का हाथ था और तेहरान को इसके परिणाम भुगतने होंगे।

इस बीच पेरिस अभियोजक कार्यालय ने कहा कि उसने रिवोल्यूशनरी गार्ड्स से जुड़ी हमलावर साइबर इकाई शाहिद कावेह के प्रमुख और उनके दो उप-प्रमुखों के विरुद्ध अंतरराष्ट्रीय गिरफ्तारी वारंट जारी करने का अनुरोध किया है। फ्रिजों की तापमान नियंत्रण प्रणाली को कब्जे में लिया गया ईरान युद्ध के दौरान साइबर हमले की आशंका वाले कई छिटपुट मामले सामने आए हैं। इनमें मार्च में लॉस एंजिलिस की परिवहन प्रणाली, जुलाई में अमेरिका के जलशोधन संयंत्रों और अगस्त में अमेरिका जा रहे जहाजों को निशाना बनाने की घटनाएं शामिल हैं।

साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों का कहना था कि 11 अक्टूबर को हुए साइबर हमले को अंजाम देना आसान लग रहा था। इस हमले में सैकड़ों प्रतिष्ठानों में लगे व्यावसायिक फ्रिजों की तापमान नियंत्रण प्रणाली को अपने कब्जे में ले लिया गया था।

कई फ्रिजों में लगी थी आग प्रभावित उपकरणों में से कई की निर्माता कंपनी ने कहा था कि इनमें से कई पुराने थे या पुराने फर्मवेयर पर चल रहे थे, जिससे हैकरों के लिए उनमें सेंध लगाना आसान हो गया था। इसके बावजूद हमले का असर गंभीर था। कुछ फ्रिजों का तापमान इतना बढ़ गया कि उनमें आग लग गई थी।