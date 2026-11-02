मालदीव के पूर्व विदेश मंत्री अब्दुल्ला शाहिद गिरफ्तार, बच्चों के यौन शोषण का लगा आरोप

डिजिटल डेस्क, माले। मालदीव पुलिस ने मालदीव के विपक्षी नेता और पूर्व विदेश मंत्री अब्दुल्ला शाहिद को गिरफ्तार कर लिया है। उन पर बच्चों के यौन शोषण का आरोप लगा है।

पुलिस ने बताया कि शाहिद को आज रात 21:59 बजे अदालत के आदेश पर गिरफ्तार किया गया। उन पर 18 साल से कम उम्र के एक नाबालिग के यौन शोषण का आरोप है।

अब्दुल्ला शाहिद ने आरोप झूठे और अपमानजनक बताए

गिरफ्तारी से कुछ मिनट पहले, शाहिद ने 'X' (ट्विटर) पर एक पोस्ट शेयर की, जिसमें उन्होंने कहा कि उनके खिलाफ लगाए जा रहे अपमानजनक आरोप झूठे हैं। उन्होंने लोगों से बिना किसी आधार वाली अफवाहें न फैलाने की अपील भी की।