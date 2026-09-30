डेंटिस्ट, पायलट और यात्री; Flydubai की सुरक्षित लैन्डिंग के हीरो, घटना की पूरी टाइमलाइन

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दुबई से तेलअवीव के लिए सुबह 6 बजे फ्लाईदुबई की FZ1073 फ्लाइट ने उड़ान भरी। लेकिन सुबह करीब 8 बजे फ्लाइट नीचे गिरने लगी।

दो मिनट से भी कम समय में विमान 17,400 फीट नीचे आ गया। इस विमान में करीब 180 यात्री मौजूद थे। विमान में मौजूद यात्रियों ने विमान में हुई घटना के बारे में बताते हुए कहा कि हमें लगा कि हम जिंदा जमीन पर नहीं पहुंच पाएंगे।

एक डेंटिस्ट, पायलट और एक यात्री बने घटना के हीरो कॉकपिट में हुई पूरी हिंसक झड़प के बीच एक डेंटिस्ट, एक पायलट और एक यात्री ये तीनों लोग हीरो बनकर सामने आए जिनकी सूझबूझ से 180 यात्रियों को सुरक्षित सऊदी में लैंड कराया गया।

विमान में मौजूद एक यात्री ने बताया कि कॉकपिट में दो पायलट के बीच हिंसक झड़प हो रही थी तभी फ्लाइट में मौजूद एक डेंटिस्ट ने उन लोगों की मदद की। बाद में पायलट और को पायलट को सऊदी अरब के अस्पताल ले जाया गया और यात्रियों का एयरपोर्ट टर्मिनल पर इलाज किया गया। एक चश्मदीद ने जेरूसलम पोस्ट को बताया कि एक पायलट ने दूसरे पायलट को चाकू मार दिया था और प्लेन के आगे बैठे यात्रियों ने हमलावर को कॉकपिट से बाहर निकालने में मदद की। 'हमें लगा हम जिंदा नहीं बचेंगे' यास्मीन अबुकासिस नाम के एक शख्स ने बताया कि उनकी बेटी मिरयम उस फ्लाइट में थी और उसने बताया कि सभी को लगा कि वे मरने वाले हैं लेकिन प्लेन सीधा हुआ और उत्तर पश्चिमी सऊदी अरब के तबुक में सुरक्षित उतर गया।

मिरयम की मां ने बताया कि उनकी बेटी ने उन्हें बताया,' एक पायलट ने चाकू से दूसरे पायलट को मारने की कोशिश की। उन्होंने मदद के लिए आवाजें लगाईं। और तीन बच्चों के साथ एक महिला उनके पास गई और उसने बहुत सारा खून देखा।'

दुबई से भरी उड़ान सऊदी में इमरजेंसी लैंडिंग घटना की पूरी टाइमलाइन समय घटना / स्थिति सुबह 06:05 बजे FZ1073 विमान ने दुबई से उड़ान भरी। सुबह 08:20 बजे प्लेन की ऊंचाई तेज़ी से कम होने लगी (2 मिनट से कम समय में 17,400 फ़ीट नीचे आया)। सुबह 08:31 बजे फ़्लाइट से 'कोड 7700' (इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गनाइज़ेशन का इमरजेंसी कोड) भेजा गया। सुबह 08:35 बजे फ़्लाइट से 'कोड 7500' (विमान हाईजैकिंग का संकेत) भेजा गया। सुबह 08:41 बजे प्लेन ने दिशा बदली और जॉर्डन के एयरस्पेस में दाखिल हुआ। सुबह 08:46 बजे प्लेन वापस सऊदी एयरस्पेस में लौटा। सुबह 09:54 बजे फ़्लाइट FZ1073 की सऊदी अरब के तबुक एयरपोर्ट पर सुरक्षित लैंडिंग हुई। तबुक के प्रिंस ने दी जानकारी तबुक के प्रिंस सुल्तान बिन अब्दुलअजीज ने इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर दिए बयानों में कहा कि एयरपोर्ट को स्थानीय समय के अनुसार सुबह 8:44 बजे एक डिस्ट्रेस कॉल मिली और इमरजेंसी घोषित कर दी गई। अपने बयान में, एयरपोर्ट ने लैंडिंग का समय स्थानीय समय के अनुसार सुबह 9:45 बजे बताया और कहा कि कॉल के एक घंटे से कुछ ज्यादा समय बाद प्लेन सुरक्षित रूप से उतर गया।