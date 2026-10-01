'तुरंत भेज दिए थे फाइटर जेट', फ्लाईदुबई हमले पर इजराइल ने किए कई चौंकाने वाले खुलासे

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। भारत में इजराइल के राजदूत रूवेन अजार ने बताया कि दुबई से तेल अवीव जा रही फ्लाईदुबई की एक फ्लाइट के को-पायलट ने कथित तौर पर प्लेन को क्रैश करने की कोशिश की और इमरजेंसी सिग्नल भेजे, इसके बाद इजराइल ने अपने फाइटर जेट्स तुरंत रवाना कर दिए, लेकिन उन्हें कोई कार्रवाई नहीं करनी पड़ी क्योंकि यात्रियों और क्रू ने प्लेन पर दोबारा कंट्रोल पा लिया और उसे सऊदी अरब में सुरक्षित उतार लिया।

खतरे की तुरंत की गई थी जांच न्यूज एजेंसी PTI को अजार ने बताया कि प्लेन से इमरजेंसी की सूचना मिलने के बाद इजराइल के सिविल एविएशन अधिकारियों, एयर फोर्स और राजनीतिक नेतृत्व को तुरंत अलर्ट कर दिया गया था।

उन्होंने कहा कि इजराइल के छोटे भौगोलिक आकार के कारण इस स्थिति को संभावित खतरे के तौर पर तुरंत आंका गया था। अजार ने कहा, 'फाइटर जेट्स को तुरंत हवा में भेजा गया लेकिन राहत की बात यह रही कि उन्हें कोई कार्रवाई नहीं करनी पड़ी।'

इजराइल के राजदूत ने जानकारी देते हुए बताया कि अगर यात्री और क्रू प्लेन पर दोबारा कंट्रोल पाने में नाकाम रहते, तो ऐसी स्थिति में प्रधानमंत्री नेतन्याहू को तुरंत कोई फैसला लेना पड़ता। उन्होंने मामले को ज्यादा विस्तार में नहीं खींचते हुए कहा, 'उन्होंने स्थिति का आकलन किया था और अगर पायलट, क्रू मेंबर और यात्री प्लेन पर कंट्रोल नहीं कर पाते, तब इजराइल के प्रधानमंत्री को तुरंत कोई फैसला लेना पड़ता, जिसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाती।'

क्या है पूरा मामला? यह घटना 'फ्लाईदुबई' की फ्लाइट FZ1073 से जुड़ी है, जो 174 यात्रियों (जिनमें 27 बच्चे भी शामिल थे) के साथ दुबई से तेल अवीव जा रही थी। बताया जाता है कि सऊदी अरब के तबुक में प्रिंस सुल्तान बिन अब्दुल अजीज एयरपोर्ट की ओर मुड़ने से पहले प्लेन तेजी से नीचे आया था।

भारतीय कैप्टन और इजराइली यात्रियों ने बड़ी दुर्घटना को टालने में मदद की अजार ने भारतीय कैप्टन स्मित मछार की तारीफ करते हुए कहा, 'को-पायलट के हमले के मछार ने कॉकपिट का दरवाज़ा खोलने में कामयाबी हासिल की, जिससे यात्री बीच-बचाव कर सके और प्लेन को क्रैश होने से बचा सके।'

राजदूत ने कहा कि मछार को उनके काम के लिए इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू, राष्ट्रपति इसाक हर्जोग, संसद के स्पीकर और पूरे इजराइल के लोगों से तारीफ मिली है। घटना के पीछे का मकसद अभी साफ नहीं, जांच जारी राजदूत ने कहा कि जांच अभी शुरुआती दौर में है और अधिकारी अभी तक कथित हमले के पीछे का मकसद पता नहीं लगा पाए हैं। अजार ने कहा, 'हम अभी बहुत शुरुआती दौर में हैं। मुझे लगता है कि हमलावर से पूछताछ के बाद हमें और जानकारी मिल पाएगी।'