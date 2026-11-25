तुर्किए सैन्य हेलीकॉप्टर ट्रेनिंग के दौरान दुर्घटनाग्रस्त, पांच जवानों की मौत; मंत्रालय ने जारी किया बयान
तुर्किए वायु सेना का एक हेलीकॉप्टर मंगलवार शाम पश्चिमी तुर्की में ट्रेनिंग फ्लाइट के दौरान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस हादसे में चालक दल के पांच सदस्य शहीद हो गए। रक्षा मंत्रालय ने इसकी जानकारी दी है।
HighLights
दो हफ्तों में तुर्किए सशस्त्र बलों के साथ हुई दूसरी हेलीकॉप्टर दुर्घटना है
हेलीकॉप्टर एस्कीशेहिर स्थित वायु सेना के 1st मेन जेट बेस कमांड से ट्रेनिंग के लिए उड़ा था
रॉयटर, इस्तांबुल। तुर्किए वायु सेना का एक हेलीकॉप्टर मंगलवार शाम पश्चिमी तुर्की में ट्रेनिंग फ्लाइट के दौरान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस हादसे में चालक दल के पांच सदस्य शहीद हो गए। रक्षा मंत्रालय ने इसकी जानकारी दी है।
यह पिछले दो हफ्तों में तुर्किए सशस्त्र बलों के साथ हुई दूसरी हेलीकॉप्टर दुर्घटना है। रक्षा मंत्रालय के बयान के अनुसार, AS-532 कूगर हेलीकॉप्टर एस्कीशेहिर स्थित वायु सेना के 1st मेन जेट बेस कमांड से ट्रेनिंग के लिए उड़ा था।
बयान में कहा गया कि हमारी वायु सेना से संबंधित AS-532 प्रकार का हेलीकॉप्टर एस्कीशेहिर से ट्रेनिंग के उद्देश्य से उड़ान भरने के बाद दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। हेलीकॉप्टर के मलबे तक पहुंच बना ली गई है और खोज-बचाव अभियान जारी है।
बाद में मंत्रालय ने पुष्टि की कि दुर्घटनाग्रस्त हेलीकॉप्टर में सेवा दे रहे हमारे पांच वीर साथी शहीद हो गए हैं।