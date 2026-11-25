रॉयटर, इस्तांबुल। तुर्किए वायु सेना का एक हेलीकॉप्टर मंगलवार शाम पश्चिमी तुर्की में ट्रेनिंग फ्लाइट के दौरान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस हादसे में चालक दल के पांच सदस्य शहीद हो गए। रक्षा मंत्रालय ने इसकी जानकारी दी है।

यह पिछले दो हफ्तों में तुर्किए सशस्त्र बलों के साथ हुई दूसरी हेलीकॉप्टर दुर्घटना है। रक्षा मंत्रालय के बयान के अनुसार, AS-532 कूगर हेलीकॉप्टर एस्कीशेहिर स्थित वायु सेना के 1st मेन जेट बेस कमांड से ट्रेनिंग के लिए उड़ा था।

बयान में कहा गया कि हमारी वायु सेना से संबंधित AS-532 प्रकार का हेलीकॉप्टर एस्कीशेहिर से ट्रेनिंग के उद्देश्य से उड़ान भरने के बाद दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। हेलीकॉप्टर के मलबे तक पहुंच बना ली गई है और खोज-बचाव अभियान जारी है।