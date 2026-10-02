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'एफिल टावर से महिला कर्मियों को हटाने के लिए नहीं कहा था', कर्मचारियों की हड़ताल के बाद स्वामीनारायण संस्था ने दी सफाई

By Digital Desk Edited By: Sakshi Gupta
Published: Fri, 02 Oct 2026 03:34 PM (IST)

बीएपीएस स्वामीनारायण संस्था ने कहा कि जांच से साबित हुआ है कि एफिल टावर में महिला कर्मचारियों को हटाने का कोई अनुरोध नहीं किया गया था।

'एफिल टावर से जुड़े विवाद पर स्वामीनारायण संस्था ने दी सफाई (फोटो-रॉयटर्स)

'एफिल टावर से जुड़े विवाद पर स्वामीनारायण संस्था ने दी सफाई (फोटो-रॉयटर्स)

HighLights

  1. बीएपीएस ने एफिल टावर से महिला कर्मियों को हटाने से इनकार किया।

  2. जांच में साबित हुआ, बीएपीएस ने ऐसा कोई अनुरोध नहीं किया था।

  3. पिछली हड़ताल के कारण एफिल टावर एक दिन बंद रहा।

डिजिटल डेस्क, पेरिस। बीएपीएस (बोचासनवासी अक्षर पुरुषोत्तम) स्वामीनारायण संस्था ने गुरुवार को कहा कि जांच से यह साबित हो गया है कि पेरिस में एफिल टावर की यात्रा के दौरान उनकी ओर से महिला कर्मचारियों को वहां से हटाने या अलग-थलग करने का कोई अनुरोध नहीं किया गया था।

एफिल टावर के कर्मचारियों ने की थी हड़ताल

पिछले महीने इस घटना को लेकर एफिल टावर के कर्मचारियों ने हड़ताल की थी। उन्होंने आरोप लगाया था कि स्वामीनारायण संस्था से जुड़े 100 लोगों की यात्रा के दौरान महिला कर्मचारियों को वहां से हटा दिया गया था। हड़ताल के कारण एफिल टावर को एक दिन के लिए बंद कर दिया गया था।

बीएपीएस पेरिस ने कहा, शुरू से ही, हम लगातार कह रहे हैं कि कभी भी महिला कर्मचारियों को छिपाने, हटाने या अलग-थलग करने का अनुरोध नहीं किया गया।

जांच से यह तथ्य साबित होता है कि बीएपीएस ने आगंतुकों के मार्ग पर महिलाओं को अलग-थलग करने का ऐसा कोई अनुरोध नहीं किया था।

(समाचार एजेंसी पीटीआई के इनपुट के साथ)

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