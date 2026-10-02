'एफिल टावर से महिला कर्मियों को हटाने के लिए नहीं कहा था', कर्मचारियों की हड़ताल के बाद स्वामीनारायण संस्था ने दी सफाई

डिजिटल डेस्क, पेरिस। बीएपीएस (बोचासनवासी अक्षर पुरुषोत्तम) स्वामीनारायण संस्था ने गुरुवार को कहा कि जांच से यह साबित हो गया है कि पेरिस में एफिल टावर की यात्रा के दौरान उनकी ओर से महिला कर्मचारियों को वहां से हटाने या अलग-थलग करने का कोई अनुरोध नहीं किया गया था।

एफिल टावर के कर्मचारियों ने की थी हड़ताल पिछले महीने इस घटना को लेकर एफिल टावर के कर्मचारियों ने हड़ताल की थी। उन्होंने आरोप लगाया था कि स्वामीनारायण संस्था से जुड़े 100 लोगों की यात्रा के दौरान महिला कर्मचारियों को वहां से हटा दिया गया था। हड़ताल के कारण एफिल टावर को एक दिन के लिए बंद कर दिया गया था।